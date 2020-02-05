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الصين تعلن التوصل إلى علاج فعال وحسام لفيروس كورونا
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 09:30:00 مساءً

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الصين تعلن التوصل إلى علاج فعال وحسام لفيروس كورونا

*يمن برس - متابعات
توصّل فريق بحثي من جامعة جيجيانغ الصينية إلى علاج فعال و حاسم لمكافة فيروس كورونا.

و أكد تلفزيون الصين المركزي أن أعضاء من الفريق البحثي الذي يرأسه، لي لان جوان، وصلوا إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة كورونا.

من جهته، شدد نائب رئيس مستشفى جيجيانغ على أنه لا يجب استخدام الدواء الجديد دون إشراف و توجيه طاقم صحي متخصص.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة “وباء عالمي”.

و أيّدت المنظمة الإجراءات التي تقوم بها الصين للحد من انتشار الفيروس. مشيرة إلى أن إجراءات بكين أسهمت بنحو كبير في منع انتشار الفيروس داخل الصين و خارجها.

الحدود الجغرافية لم تستطع منع فيروس كورونا من الانتقال خارج المناطق الموبؤة، فعدد المصابين إلى ازدياد و وصل إلى نحو عشرين ألف مصاب.

و ارتفعت الوفيات إلى نحو 490 شخصاً وهي أرقام دفعت الصين إلى إعلان الحظر الصحي في مدن عدة لمحاولة حصر الفيروس، و وصلت إجراءات السلطات الصينية حد السماح لفرد واحد فقط من كل عائلة بالخروج مرة كل يومين للتبضع.


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خاص - يمن برس

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