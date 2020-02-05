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انفجاران عنيفان يهزان العاصمة صنعاء وتحليق مكثف للطيران
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 09:52:00 مساءً
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عاجل| التحالف يحيل ليل صنعاء إلى نهار من شدة القصف
*يمن برس - خاص
هز انفجاران عنيفان مساء اليوم الأربعاء, الضواحي الشمالية للعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن طيران التحالف شن غارتين عنيفتين على مواقع للحوثيين في محيط مطار صنعاء الدولي.
وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف حلق بكثافة وعلى علو منخفض في أجواء العاصمة صنعاء.
ويأتي القصف عقب استهداف الحوثيين مدينة مأرب (شرقي العاصمة) بصاروخ باليستي.
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