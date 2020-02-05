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حصيلة مروعة لضحايا القصف الحوثي على مدينة مأرب
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 10:15:00 مساءً

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حصيلة مروعة لضحايا القصف الحوثي على مدينة مأرب
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*يمن برس - خاص
أصيب ستة مدنيين على الأقل في القصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف مساء اليوم، حياً سكنياً بمدينة مأرب (شرقي البلاد).

وقال مصدر طبي في مستشفى مأرب العام لـ"يمن برس" إن ستة مدنيين بينهم نساء وأطفال أصيبوا ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة نتيجة قصف صاروخي استهدف حي الروضة السكني بمدينة مأرب.

وكثفت جماعة الحوثي في الأونة الاخيرة من قصفها على مدينة مأرب بالتزامن مع المعارك العنيفة التي تشهدها جبهات صرواح ونهم وجبهات الجوف شرق وشمال العاصمة صنعاء.


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خاص - يمن برس

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