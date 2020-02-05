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فتاة تقص شعرها في صالون حلاقة رجالي والشرطة السعودية تتخذ هذا الإجراء
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 10:35:00 مساءً

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فتاة تقص شعرها في صالون حلاقة رجالي والشرطة السعودية تتخذ هذا الإجراء
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*يمن برس - متابعات
أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض، عدداً من العاملين في أحد محلات الحلاقة، عقب قيامهم بالحلاقة لفتاة، بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لصحيفة”عكاظ” السعودية، نجح رجال الأمن في تحديد الموقع، وإيقاف العاملين للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم لجهات الاختصاص.

وكان شاب قد نشر مقطع فيديو – قال فيه- إنه فوجئ بفتاة تجلس إلى جواره في أحد صوالين الحلاقة، دون أن يحدد المنطقة، أو اسم المحل، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في وسائل التواصل، كون تلك المحلات خصصت للحلاقة الرجالية، وطالبوا بإيقاف مثل هذه التصرفات التي تخالف الذوق العام.


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خاص - يمن برس

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