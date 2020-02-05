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الوليد بن طلال يكشف عن فرص عمل ذهبية لآلاف الشباب اليمنيين
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 11:10:00 مساءً

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الوليد بن طلال يكشف عن فرص عمل ذهبية لآلاف الشباب اليمنيين
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*يمن برس - متابعة خاصة

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مع مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية اتفاقية لمساعدة الأشقاء اليمنيين على بناء قدراتهم في مختلف المجالات، وتنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي في اليمن.

وعقب التوقيع التقى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوليد للإنسانية، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر؛ حيث أعرب عن سعادته بهذا المشروع الذي يأتي بالشراكة مع جهة حكومية سعودية، والمستفيد منها الأشقاء اليمنيون.

من جهتها أوضحت الأميرة لمياء بنت ماجد، الأمين العام للمؤسسة أن الاتفاقية تعد من أهم مشاريع المؤسسة، وستكون البداية من عدن ثم الانطلاق للمحافظات الأخرى.

وتهدف الاتفاقية المشتركة إلى التنسيق والتعاون في تمكين المرأة والشباب؛ وذلك من خلال عدة مجالات، ومن أهمها: التدريب والتوظيف في القطاعات الحكومية والخاصة.

وسيتم إعطاء الأولوية في البرامج التنموية للعمل على تهيئة الشباب من الجنسين للانخراط في سوق العمل، وتمكين المرأة عبر برامج تنموية متخصصة في تحقيق ذلك؛ حيث يتوقّع أن يكون عدد المستفيدين من هذه البرامج المتخصصة حوالي 6000 شخص مباشر وغير مباشر.

وسيتم العمل من خلال الاتفاقية المشتركة على بناء وترميم 1000 وحدة سكنية، يستفيد منها حوالي 5000 مستفيد مباشر وغير مباشر.

كما ستعمل الأطراف الموقعة على الاتفاقية المشتركة في تدريب وبناء قدرات 1000 يمني ويمنية، وستسهم في تدريب وتوظيف طلاب الجامعات في مجال ريادة الأعمال ومجال المهن الحرفية، والعمل على إيجاد وظائف لهم بعد مرحلة التدريب.


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خاص - يمن برس

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