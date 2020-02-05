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3 لاعبين يمنيين يدخلون قائمة أفضل الرياضيين في العالم

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عبد الواسع المطري

*يمن برس - متابعات



سجل لاعبو بلادنا الثلاثي علي خصروف لاعب الجودو وعبدالواسع المطري لاعب كرة القدم وإبراهيم جبران لاعب كرة طاولة حضورهم في قوائم الرياضيين الأفضل في بلدانهم حول العالم للعام 2019 والتي يصدرها الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية AIPS سنويا.



وينشر الـAIPS قائمة سنوية بالرياضيين الأفضل في مختلف دول العالم بالتعاون مع الجمعيات والاتحادات والروابط الإعلامية الرياضية الوطنية، حيث سمت الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي الأبطال الثلاثة.



وتزين قائمة هذا العام، أسماء عالمية لها حضورها الفاعل على الساحة المحلية والدولية كالأرجنتيني ليو ميسي والبرتغالي كريستيانو رنالدو والكرواتي مودريتش والجابوني ابوميانج وغيرهم من مشاهير كرة القدم والرياضات المتنوعة الأخرى.



الثلاثي اليمني (خصروف، المطري، جبران) قدموا موسما لافتا استحقوا من خلاله صدارة القائمة التي رشحتها الجمعية، حيث توج لاعب الجودو الكابتن علي خصروف بذهبية البطولة العربية، وفضية البطولة الآسيوية، فيما قدم النجم عبدالواسع المطري موسما لافتا مع فريقه النهضة العماني إضافة إلى تألقه اللافت في صفوف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، كما وقع الناشىء إبراهيم جبران على موسم مميز بتحقيقه لقب بطولة البحرين المفتوحة للاعبي الطاولة، ومن ثم اختياره ضمن منتخب الأمل العالمي للمرة الثانية مع تقدم ملحوظ في التصنيف الدولي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سجل لاعبو بلادنا الثلاثي علي خصروف لاعب الجودو وعبدالواسع المطري لاعب كرة القدم وإبراهيم جبران لاعب كرة طاولة حضورهم في قوائم الرياضيين الأفضل في بلدانهم حول العالم للعام 2019 والتي يصدرها الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية AIPS سنويا.وينشر الـAIPS قائمة سنوية بالرياضيين الأفضل في مختلف دول العالم بالتعاون مع الجمعيات والاتحادات والروابط الإعلامية الرياضية الوطنية، حيث سمت الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي الأبطال الثلاثة.وتزين قائمة هذا العام، أسماء عالمية لها حضورها الفاعل على الساحة المحلية والدولية كالأرجنتيني ليو ميسي والبرتغالي كريستيانو رنالدو والكرواتي مودريتش والجابوني ابوميانج وغيرهم من مشاهير كرة القدم والرياضات المتنوعة الأخرى.الثلاثي اليمني (خصروف، المطري، جبران) قدموا موسما لافتا استحقوا من خلاله صدارة القائمة التي رشحتها الجمعية، حيث توج لاعب الجودو الكابتن علي خصروف بذهبية البطولة العربية، وفضية البطولة الآسيوية، فيما قدم النجم عبدالواسع المطري موسما لافتا مع فريقه النهضة العماني إضافة إلى تألقه اللافت في صفوف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، كما وقع الناشىء إبراهيم جبران على موسم مميز بتحقيقه لقب بطولة البحرين المفتوحة للاعبي الطاولة، ومن ثم اختياره ضمن منتخب الأمل العالمي للمرة الثانية مع تقدم ملحوظ في التصنيف الدولي.







اليمن لاعبين المطري



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