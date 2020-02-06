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الصين تقبض على "مصور الجثث" في ووهان
الخميس, 06 فبراير, 2020 02:20:00 صباحاً

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الصين تقبض على "مصور الجثث" في ووهان

*يمن برس - متابعات

داهم رجال ملثمون ببزات بيضاء منزل رجل صيني في ووهان، ووضعوه عنوة في حجر صحي، بعد تصويره لجثث ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وحققت السلطات الصينية فورا مع فانغ بين، وهو مواطن صيني أقدم على تصوير جثث أشخاص متوفين من جراء فيروس كورونا المستجد، خلال زيارته لمستشفيات عمومية في ووهان، مركز تفشي الوباء.

ونشر فانغ فيديوهات لجولته بين جثث فيروس كورونا، حيث رصد 8 جثث في غضون 5 دقائق داخل جولته في إحدى المستشفيات، وفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".


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خاص - يمن برس

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