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إصابة 14 جندياً إسرائيلياً في عملية دهس بالقدس
الخميس, 06 فبراير, 2020 07:19:00 صباحاً
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*يمن برس - متابعة خاصة
نقلت قناة العربية عن وسائل إعلام إسرائيلية أن 14 جندياً إسرائيليًا أصيبوا في حادث دهس.
وأضافت أن عملية الدهس تمت بسيارة في القدس وأن من بين المصابين حالات خطرة.
وأفادت أن المنفذ لاذ بالفرار، كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تطارد السيارة.
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