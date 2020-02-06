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جبهات الساحل الغربي تشهد تصعيدًا كبيرًا "تفاصيل"

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*يمن برس - متابعة خاصة

شهدت جبهات الساحل الغربي، الساعات الماضية، تصعيداً كبيراً من قبل مسلحي الجماعة الحوثية.



وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن "تصعيد الجماعة الحوثية يأتي ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية شمل محاولات تسلل انتحارية ومتزامنة صوب المناطق المحررة في مديريات بيت الفقيه والتحيتا بمحافظة الحديدة استخدمت فيها مختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ، ولكن باءت محاولاتها بالفشل".



موضحاً أن مسلحي جماعة الحوثي المتمركزين في مزارع الحسينية التابعة لمديرية بيت الفقيه دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولة التسلل صوب منطقة الجاح الاستراتيجية مستخدمة غطاءً نارياً مكثفاً.



مضيفًا أنه سرعان ما سقط المتسللون بين قتيل وجريح على يد وحدات من اللواء السابع حراس الجمهورية الذي قتل منه ثلاثة جنود.



وفي مديرية التحيتا دفعت جماعة الحوثي بقايا جيوبها المتمركزة في مناطق نائية للتسلل صوب مركز المديرية لتلقى ذات المصير على يد وحدات من العمالقة حيث لقي عدد من المتسللين مصرعهم وجرح آخرون، فيما تم أسر قيادي حوثي مع مرافقيه، حسب الإعلام العسكري.



وأشار إلى أن وحدات مشتركة من حراس الجمهورية والعمالقة تمكنت من صد محاولات تسلل صوب منطقتي الفازة والجبلية في ذات المديرية وتكبيد المتسللين خسائر فادحة، قتلى وجرحى، وفرار البقية مخلفين وراءهم أسلحتهم وجثث زملائهم.



ولفت إلى أن الجماعة الحوثية استهدفت منطقة الفازة بصاروخين مخلفة مزيداً من الأضرار في مزارع مواطنين.



يشار إلى أن الأسبوع الجاري شهد سلسلة محاولات تسلل لمسلحي الجماعة الحوثية داخل مدينة الحديدة وجنوب المحافظة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شهدت جبهات الساحل الغربي، الساعات الماضية، تصعيداً كبيراً من قبل مسلحي الجماعة الحوثية.وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن "تصعيد الجماعة الحوثية يأتي ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية شمل محاولات تسلل انتحارية ومتزامنة صوب المناطق المحررة في مديريات بيت الفقيه والتحيتا بمحافظة الحديدة استخدمت فيها مختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ، ولكن باءت محاولاتها بالفشل".موضحاً أن مسلحي جماعة الحوثي المتمركزين في مزارع الحسينية التابعة لمديرية بيت الفقيه دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولة التسلل صوب منطقة الجاح الاستراتيجية مستخدمة غطاءً نارياً مكثفاً.مضيفًا أنه سرعان ما سقط المتسللون بين قتيل وجريح على يد وحدات من اللواء السابع حراس الجمهورية الذي قتل منه ثلاثة جنود.وفي مديرية التحيتا دفعت جماعة الحوثي بقايا جيوبها المتمركزة في مناطق نائية للتسلل صوب مركز المديرية لتلقى ذات المصير على يد وحدات من العمالقة حيث لقي عدد من المتسللين مصرعهم وجرح آخرون، فيما تم أسر قيادي حوثي مع مرافقيه، حسب الإعلام العسكري.وأشار إلى أن وحدات مشتركة من حراس الجمهورية والعمالقة تمكنت من صد محاولات تسلل صوب منطقتي الفازة والجبلية في ذات المديرية وتكبيد المتسللين خسائر فادحة، قتلى وجرحى، وفرار البقية مخلفين وراءهم أسلحتهم وجثث زملائهم.ولفت إلى أن الجماعة الحوثية استهدفت منطقة الفازة بصاروخين مخلفة مزيداً من الأضرار في مزارع مواطنين.يشار إلى أن الأسبوع الجاري شهد سلسلة محاولات تسلل لمسلحي الجماعة الحوثية داخل مدينة الحديدة وجنوب المحافظة.







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