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شاب ينهي حياته والده بطريقة مرعبة في"إب"

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*يمن برس -إب

أقدم شاب في مديرية حبيش (شمال إب)، على قتل والده، إثر خلافات عائلية، في ظل تصاعد الجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وأكدت مصادر محلية مقتل المواطن" عبدالله ناصر الجعفري" ـ من أهالي قرية الجلادس ـ برصاص نجله " علي الجعفري" بعد خلافات أسرية نشبت بينهما على أراضي زراعية.



وقالت المصادر إن الضحية حاول بيع أرضيته لمستثمر، وسط ممانعة أبنائه الذين رفضوا الفكرة، ونتيجة لتصاعد الخلافات بينهم أودع الأب أبنائه الثلاثة في السجن، قبل أن يتم الافراج عنهم لاحقاً.



وأشارت المصادر أنه وبعد الإفراج عن الأبناء الثلاثة من السجن، أقدم أحدهم يُدعى"علي" على قتل والده عبر عدة طلقات نارية، وفر بعدها إلى جهة مجهولة.



وشكلت الحادثة حالة من الحزن والذهول لدى سكان المنطقة، وفق المصادر.



وتشهد عدة بلدات في محافظة إب الخاضعة للحوثيين، جرائم جنائية ذات طابع أسري، لم تكن معهوده قبل الانقلاب وانتشار السلاح بشكل كبير في أوساط المواطنين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم شاب في مديرية حبيش (شمال إب)، على قتل والده، إثر خلافات عائلية، في ظل تصاعد الجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة للحوثيين.وأكدت مصادر محلية مقتل المواطن" عبدالله ناصر الجعفري" ـ من أهالي قرية الجلادس ـ برصاص نجله " علي الجعفري" بعد خلافات أسرية نشبت بينهما على أراضي زراعية.وقالت المصادر إن الضحية حاول بيع أرضيته لمستثمر، وسط ممانعة أبنائه الذين رفضوا الفكرة، ونتيجة لتصاعد الخلافات بينهم أودع الأب أبنائه الثلاثة في السجن، قبل أن يتم الافراج عنهم لاحقاً.وأشارت المصادر أنه وبعد الإفراج عن الأبناء الثلاثة من السجن، أقدم أحدهم يُدعى"علي" على قتل والده عبر عدة طلقات نارية، وفر بعدها إلى جهة مجهولة.وشكلت الحادثة حالة من الحزن والذهول لدى سكان المنطقة، وفق المصادر.وتشهد عدة بلدات في محافظة إب الخاضعة للحوثيين، جرائم جنائية ذات طابع أسري، لم تكن معهوده قبل الانقلاب وانتشار السلاح بشكل كبير في أوساط المواطنين.







جريمة إب الجعفري



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