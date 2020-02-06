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شاهد بالصور ..مشروع يوفر المياه النظيفة لمئات الأسر النازحة في الجوف دون الحاجة لمولدات الطاقة

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*يمن برس -الجوف

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الكثير من اليمنيين لا يحصلون على المياه النظيفة، في ظل الحرب التي يقودها تحالف السعودية والإمارات منذ نحو 5 سنوات.



وأعلنت المفوضية أنها قامت بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لخزانات المياه في موقعين للعائلات النازحة في محافظة الجوف، التي تشهد بعض مناطقها مواجهات عسكرية مع عودة الاشتباكات في مناطق متفرقة من محافظات صنعاء ومأرب والجوف.





وأضافت المفوضية في تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، أن أنظمة الطاقة الشمسية ستوفر المياه النظيفة لـ346 أسرة من العائلات النازحة في المحافظة.



وتعتبر المياه الصالحة للشرب أحد أهم التحديات التي تواجه النازحين في مختلف مناطق النزوح، في ظل ارتفاع متزايد لأعداد النازحين حيث تخطى العدد 3 مليون نازح داخلياً حسب تقارير أممية.

















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الكثير من اليمنيين لا يحصلون على المياه النظيفة، في ظل الحرب التي يقودها تحالف السعودية والإمارات منذ نحو 5 سنوات.وأعلنت المفوضية أنها قامت بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لخزانات المياه في موقعين للعائلات النازحة في محافظة الجوف، التي تشهد بعض مناطقها مواجهات عسكرية مع عودة الاشتباكات في مناطق متفرقة من محافظات صنعاء ومأرب والجوف.وأضافت المفوضية في تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، أن أنظمة الطاقة الشمسية ستوفر المياه النظيفة لـ346 أسرة من العائلات النازحة في المحافظة.وتعتبر المياه الصالحة للشرب أحد أهم التحديات التي تواجه النازحين في مختلف مناطق النزوح، في ظل ارتفاع متزايد لأعداد النازحين حيث تخطى العدد 3 مليون نازح داخلياً حسب تقارير أممية.







مشروع المياه النظيفة الجوف



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