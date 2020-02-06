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مدينة مصرية تشهد هزة أرضية
الخميس, 06 فبراير, 2020 03:24:00 مساءً

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مدينة مصرية تشهد هزة أرضية
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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل صباح اليوم، الخميس، هزة أرضية على بعد 204 كم شمال شرق مدينة العريش.

ووقعت الهزة الساعة 6:52:53، بالتوقيت المحلى، بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر خط العرض 32.7597° شمالا، خط الطول 34.7793° شرقا بعمق 13 كم.

وأضاف المعهد أنه لم يتلق معلومات بوقوع أي خسائر أو إصابات.

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أكد أن هناك تساؤلات حول دخول مصر حزام الزلازل، وهو ما نفاه موضحا: "الأمر طبيعي والمعهد بدأ يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازت اهتماما كبيرا من الجمهور".

جدير بالذكر أن المعهد رصد يوم الأربعاء 15 يناير الماضي، هزة أرضية تقل قوتها عن 2 درجة بمقياس ريختر، بين طريق الفيوم ودهشور، شعر بها من هم في نطاق الجيزة وأكتوبر.


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خاص - يمن برس

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