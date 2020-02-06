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الحكومة تصدر بيانًا بشأن استمرار قصف الحوثيين لمدينة مأرب

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*يمن برس - متابعة خاصة



استنكرت الحكومة الشرعية استمرار القصف الحوثي على المدنيين والأحياء السكنية بمدينة مأرب شرقي البلاد.



ومساء الأربعاء أصيب ستة أشخاص بينهم نساء وأطفال ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة وجميعهم من أسرة نازحة من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، جرّاء سقوط صاروخ باليستي أطلقته الجماعة على منزلهم الكائن في حي الروضة السكني بمدينة مأرب.



وقال رئيس الوزراء في بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" الحكومية إن التراخي الدولي والاممي في تنفيذ قراراته الملزمة وغض الطرف على هذه الجرائم الإرهابية المتكررة للحوثيين، بحق المدنيين والأطفال والنساء يشجعهم على الاستمرار في نهجهم الاجرامي الذي يمثل الوجه الاخر للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة.



وشدد على أن الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقفا واضحا وصريحا من هذه الأعمال البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء ممارسات المليشيات الانقلابية وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة، حسب البيان.



وأشار البيان إلى ان استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، هو السبيل الوحيد لمواجهة الاخطار المحدقة والمقبلة لهذه المليشيا المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



وأشار إلى أن التعويل على جنوح الحوثيين للسلم وتغليب مصلحة اليمن وشعبها، ما هو الا رهان خادع ومضلل، وان قرار هذه المليشيات لم يعد بيدها وتتحرك وفق اجندة ومصالح النظام الإيراني.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استنكرت الحكومة الشرعية استمرار القصف الحوثي على المدنيين والأحياء السكنية بمدينة مأرب شرقي البلاد.ومساء الأربعاء أصيب ستة أشخاص بينهم نساء وأطفال ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة وجميعهم من أسرة نازحة من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، جرّاء سقوط صاروخ باليستي أطلقته الجماعة على منزلهم الكائن في حي الروضة السكني بمدينة مأرب.وقال رئيس الوزراء في بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" الحكومية إن التراخي الدولي والاممي في تنفيذ قراراته الملزمة وغض الطرف على هذه الجرائم الإرهابية المتكررة للحوثيين، بحق المدنيين والأطفال والنساء يشجعهم على الاستمرار في نهجهم الاجرامي الذي يمثل الوجه الاخر للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة.وشدد على أن الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقفا واضحا وصريحا من هذه الأعمال البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء ممارسات المليشيات الانقلابية وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة، حسب البيان.وأشار البيان إلى ان استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، هو السبيل الوحيد لمواجهة الاخطار المحدقة والمقبلة لهذه المليشيا المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وأشار إلى أن التعويل على جنوح الحوثيين للسلم وتغليب مصلحة اليمن وشعبها، ما هو الا رهان خادع ومضلل، وان قرار هذه المليشيات لم يعد بيدها وتتحرك وفق اجندة ومصالح النظام الإيراني.







الحكومة الشرعية بيان قصف حوثي مأرب



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