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تعديل مهم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تصويت جميع الأندية

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*يمن برس -وكالات

صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالموافقة على تعديل موعد غلق نافذة الانتقالات الصيفية لتنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول، بدلا من انتهائها قبل انطلاق الموسم.



ووفقا لما نشرته هيئة "بي بي سي"، كانت نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي تغلق 3 أسابيع مبكرا عن باقي الدوريات الأوروبية، إلا أن الوضع تغير مع إعلان بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وكانت سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا تغلق في منتصف أغسطس/آب خلال الموسمين الماضيين، بعد أن اشتكى مدربون من أن إبقاء سوق الانتقالات مفتوحة خلال الأسبوعين الأول والثاني من الموسم، يثير حالة من الاضطراب.





وكانت الأندية الإنجليزية تأمل في أن تتبعها أندية مسابقات الدوري في الدول الأخرى، لكنها تمسكت بالموعد المعتاد لغلق سوق الانتقالات الصيفية في نهاية أغسطس.



وكان ذلك يؤدي لمنح لاعبي الدوري الإنجليزي حرية الرحيل من أنديتهم لأندية غير إنجليزية خلال أول أسبوعين من الموسم، بينما لا يمكن للأندية الإنجليزية تعويضهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالموافقة على تعديل موعد غلق نافذة الانتقالات الصيفية لتنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول، بدلا من انتهائها قبل انطلاق الموسم.ووفقا لما نشرته هيئة "بي بي سي"، كانت نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي تغلق 3 أسابيع مبكرا عن باقي الدوريات الأوروبية، إلا أن الوضع تغير مع إعلان بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.وكانت سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا تغلق في منتصف أغسطس/آب خلال الموسمين الماضيين، بعد أن اشتكى مدربون من أن إبقاء سوق الانتقالات مفتوحة خلال الأسبوعين الأول والثاني من الموسم، يثير حالة من الاضطراب.وكانت الأندية الإنجليزية تأمل في أن تتبعها أندية مسابقات الدوري في الدول الأخرى، لكنها تمسكت بالموعد المعتاد لغلق سوق الانتقالات الصيفية في نهاية أغسطس.وكان ذلك يؤدي لمنح لاعبي الدوري الإنجليزي حرية الرحيل من أنديتهم لأندية غير إنجليزية خلال أول أسبوعين من الموسم، بينما لا يمكن للأندية الإنجليزية تعويضهم.







الدوري الإنجليزي تعديل الأندية



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