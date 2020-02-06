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إعلان بيع طفلة مقابل 3500 دينار يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
الخميس, 06 فبراير, 2020 05:27:00 مساءً

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إعلان بيع طفلة مقابل 3500 دينار يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

*يمن برس -متابعة خاصة
أثار إعلان عن بيع طفلة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات، نشر على موقع إلكتروني تجاري تونسي شهير، سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وفي التفاصيل، نشر شخص إعلان بيع طفلة مقابل مبلغ 3500 دينار (1100 يورو) تحت عنوان ''بنات للبيع''.

وأرفق الإعلان بصور ووصف قال فيه: ''بنية (طفلة) للبيع إلي يحب يشتري يكلمني.. بنتي عاقلة ومتربية وعمرها 3 سنين.."، كما نشر رقم هاتفه للعلن.

وتعليقا على الحادثة، تساءل أيمن القاطري، رئيس "منظمة شباب تونس"، في تدوينة على "فيسبوك"، "كيف لموقع إلكتروني تجاري مرخص، ويملك إدارة أن ينشر إعلان بيع طفلة تحت عنوان #بنات_للبيع".

وأضاف أنه اتصل بصاحب الرقم المنشور الذي رد على المكالمة، واكتفى بالصمت ثم قام بإغلاق الهاتف..".

وتابع أيمن القاطري "لن نقف مكتوفي الأيدي حتى يصل الأمر إلى نشر إعلان للالتحاق ببؤر الإرهاب أو بيع الأسلحة أو تجارة الجنس بعد هذا الإعلان المستفز".
يمن برس - إعلان بيع طفلة مقابل 3500 دينار يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

يمن برس - إعلان بيع طفلة مقابل 3500 دينار يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

يمن برس - إعلان بيع طفلة مقابل 3500 دينار يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)



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