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مستشار "هادي" يهاجم رئيس الحكومة ويكشف حقيقة احتكار مشتقات النفط
الخميس, 06 فبراير, 2020 06:09:00 مساءً

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مستشار "هادي" يهاجم رئيس الحكومة ويكشف حقيقة احتكار مشتقات النفط
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*يمن برس -متابعة خاصة
نفى المستشار الاقتصادي للرئيس هادي، ونائب مدير مكتبه أحمد العيسي، "احتكار شركته سوق المشتقات النفطية في اليمن، مؤكداً أن سوق النفط محررة ولا داعي لذر الرماد في العيون". 

وقال العيسي " نأسف للجوء رئيس الحكومة لاختلاق معارك وهمية بغرض إشغال الرأي العام وتخديره برفع لافتة كسر الاحتكار ومكافحة الفساد بينما حكومته غارقة في الفساد". بحسب صحيفة "العربي الجديد".

 وأضاف أن الحكومة "جربت التعامل مع شركة أخرى الشهر الماضي وبالفعل اشترت بفارق 60 دولاراً للطن الواحد ولذا عادت للشراء من مجموعة العيسي التجارية".


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خاص - يمن برس

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