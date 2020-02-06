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اشتعال المعارك مجدداً في نهم والجيش يستعيد زمام المبادرة ويعلن مصرع 36 حوثيا وسط غارات مكثفة لطيران التحالف (آخر المستجدات)

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*يمن برس -صنعاء

لقي 36 عنصراً حوثياً مصرعهم، اليوم الخميس، في كمين محكم نصبته القوات الحكومية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف استهدفت آليات الحوثيين.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن" أبطال الجيش تمكنوا، صباح اليوم، من استدراج مجموعة من عناصر جماعة الحوثي إلى كمين محكم بالقرب من جبال صلب بمديرية نهم".



وأكد أن الكمين نتج عنه مصرع 36 عنصراً حوثيًا وجرح آخرون، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية كانت بحوزة الجماعة.



وأضاف، أن مدفعية الجيش استهدفت أيضاً، تعزيزات وآليات وعربة مدرعة تابعة للحوثيين في منطقة نجد العتق وتمكنت من تدميرها بالكامل.



وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات جوّية تعزيزات حوثية غرب وادي نملة جنوب مديرية نهم، وأسفرت الغارات عن تدمير عربة مدرعة وطقمين.



وفي وقت سابق اليوم؛ قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد عبده مجلي، إن قوات الجيش، استعادت زمام المبادرة والمباغتة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، وتحولت من الدفاع إلى الهجوم.



وأكد العميد مجلي، في تصريح لصحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم الجيش، تحرير مواقع إستراتيجية منها مرتفع “قرن عيقب” المحاذي لجبال يام، الذي يقطع أهم خطوط إمداد جماعة الحوثي في نهم شرق صنعاء، بعد معارك شرسة أسفرت عن سقوط عدد كبير من عناصر الحوثي قتلى وجرحى.



ولفت إلى أن الجيش سيشعل كل الجبهات القتالية ضد الجماعة المتمردة، وسيفتح جبهات جديدة قادرة على الحسم العسكري، وإنهاء التمرد في البلاد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي 36 عنصراً حوثياً مصرعهم، اليوم الخميس، في كمين محكم نصبته القوات الحكومية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف استهدفت آليات الحوثيين.وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن" أبطال الجيش تمكنوا، صباح اليوم، من استدراج مجموعة من عناصر جماعة الحوثي إلى كمين محكم بالقرب من جبال صلب بمديرية نهم".وأكد أن الكمين نتج عنه مصرع 36 عنصراً حوثيًا وجرح آخرون، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية كانت بحوزة الجماعة.وأضاف، أن مدفعية الجيش استهدفت أيضاً، تعزيزات وآليات وعربة مدرعة تابعة للحوثيين في منطقة نجد العتق وتمكنت من تدميرها بالكامل.وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات جوّية تعزيزات حوثية غرب وادي نملة جنوب مديرية نهم، وأسفرت الغارات عن تدمير عربة مدرعة وطقمين.وفي وقت سابق اليوم؛ قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد عبده مجلي، إن قوات الجيش، استعادت زمام المبادرة والمباغتة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، وتحولت من الدفاع إلى الهجوم.وأكد العميد مجلي، في تصريح لصحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم الجيش، تحرير مواقع إستراتيجية منها مرتفع “قرن عيقب” المحاذي لجبال يام، الذي يقطع أهم خطوط إمداد جماعة الحوثي في نهم شرق صنعاء، بعد معارك شرسة أسفرت عن سقوط عدد كبير من عناصر الحوثي قتلى وجرحى.ولفت إلى أن الجيش سيشعل كل الجبهات القتالية ضد الجماعة المتمردة، وسيفتح جبهات جديدة قادرة على الحسم العسكري، وإنهاء التمرد في البلاد.







نهم صنعاء مجلي



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