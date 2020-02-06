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بالتزامن مع انتصارات كبيرة في صرواح..القوات الحكومية تفاجئ الحوثيين بهجوم كاسح وتسيطر على عدة مواقع في الجوف
الخميس, 06 فبراير, 2020 09:13:00 مساءً

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بالتزامن مع انتصارات كبيرة في صرواح..القوات الحكومية تفاجئ الحوثيين بهجوم كاسح وتسيطر على عدة مواقع في الجوف
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*يمن برس -الجوف
اندلعت اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي الانقلابية في جبهة المحزمات بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.
 
ونقل مركز الجوف الإعلامي، عن مصادر ميدانية قولها: إن معارك شرسة اندلعت اليوم الخميس، بين القوات الحكومية من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى، تمكنت من خلالها السيطرة على قائمة جبل حليف وعدة مواقع في جبهة المحزمات بين مديريتي الغيل بالجوف ومجزر بمأرب .
 
وأضاف المصدر أن الجماعة الحوثية، حاولت التسلل عبر أحد الأودية من جبال "يام" وتصدت لها القوات الحكومية وكبدتهت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
 
في السياق استهدفت مقاتلات للتحالف العربي، تعزيزات حوثية، في مناطق المحزمات وجبل يام.
 
ووفق المصادر فإن المقاتلات دمرت طقماً يحمل تعزيزات بشرية إضافة إلى ثلاث مدرعات أخرى.


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