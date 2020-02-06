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تركيا تمدد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن
الخميس, 06 فبراير, 2020 09:25:00 مساءً

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تركيا تمدد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن
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*يمن برس - متابعات
أقر البرلمان التركي تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي.

ووفقاً لوكالة "الأناضول" الرسمية، وافقت الجمعية العامة للبرلمان، في جلستها الأربعاء، على المذكرة الرئاسية، التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في تلك المناطق، عاماً إضافياً، اعتباراً من 10 فبراير 2020.

وأشارت إلى أن البحرية التركية تقوم بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.

كما تشارك في العمليات المشتركة للمجتمع الدولي  في مجال مكافحة القرصنة ز الإرهاب في البحر .


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