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وفاة طفلة بسوء التغذية الحاد في محافظة حجة
الخميس, 06 فبراير, 2020 09:55:00 مساءً

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وفاة طفلة بسوء التغذية الحاد في محافظة حجة
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*يمن برس - خاص
قالت مصادر طبية إن طفلة مصابة بسوء التغذية الحاد توفيت في مديرية أسلم بمحافظة حجة، (شمالي البلاد).

وأوضحت المصادر لـ"يمن برس" أن الطفلة فاطمة إبراهيم (12 عاماً) من مديرية أسلم، فارقت الحياة بعد اصابتها بسوء التغذية الحاد وتلقيها العلاج بصورة غير منتظمة في أحد المراكز الصحية في المديرية.

وأشارت المصادر إلى تراجع وزن الطفلة إلى عشرة كيلوجرامات وتفاقم حالتها الصحية قبل مفارقتها الحياة.

وتعتبر مديرية أسلم بمحافظة حجة واحدة من أشد المناطق الفقيرة والنائية في اليمن ويعاني الآلاف من أطفالها من سوء التغذية.


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خاص - يمن برس

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