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تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين في سماء المخا
الخميس, 06 فبراير, 2020 10:20:00 مساءً

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تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين في سماء المخا
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*يمن برس - متابعات
أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الخميس، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي، نحو مدينة المخا.

وأوضح الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين المسيرتين قبل دخولهما سماء مدينة المخا.

وكانت جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة نهاية العام الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين وتدمير منشآت عامة، كان أبرزها مستشفى أطباء بلا حدود.


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خاص - يمن برس

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