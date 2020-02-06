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طيران التحالف يسحق أرتال الحوثيين في الجوف ومأرب بعشرات الغارات

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*يمن برس - خاص

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين اليوم الخميس في محافظتي مأرب والجوف (شمال وشرقي البلاد).



وأفادت مصادر ميدانية لـ"يمن برس" أن طيران التحالف شن سبع غارات متفرقة على مواقع وتعزيزات الحوثيين في مديريات الغيل والمصلوب، وعشر غارت على تعزيزاتهم في مديريات المتون والغيل وخب والشعف.



وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف قصف بثلاث غارات مواقع للحوثيين شمال مفرق الجوف بمديرية مجزر التابعة لمحافظة مارب.



وتزامنت الغارات مع معارك عنيفة تشهدها تلك المناطق بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين اليوم الخميس في محافظتي مأرب والجوف (شمال وشرقي البلاد).وأفادت مصادر ميدانية لـ"يمن برس" أن طيران التحالف شن سبع غارات متفرقة على مواقع وتعزيزات الحوثيين في مديريات الغيل والمصلوب، وعشر غارت على تعزيزاتهم في مديريات المتون والغيل وخب والشعف.وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف قصف بثلاث غارات مواقع للحوثيين شمال مفرق الجوف بمديرية مجزر التابعة لمحافظة مارب.وتزامنت الغارات مع معارك عنيفة تشهدها تلك المناطق بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين.







اليمن طيران التحالف غارات



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