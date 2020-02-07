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الجيش بعلن فتح جبهات جديدة ضد الحوثيين

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*يمن برس - متابعات

أعلن الجيش الوطني، الخميس، فتح جبهات جديدة ضد جماعة الحوثي، إضافة إلى إشعال كل الجبهات القتالية.



ونقل الموقع الرسمي للجيش "سبتمبر نت" عن الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي قوله، إن الفوات الحكومية "تحقق تقدما متواصلا ضد الحوثيين في جبهات نهم شرق صنعاء ومحافظة الجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع، وأفشلت اختراقات للحوثيين على مختلف الجبهات القتالية، وأصبحت في موقع الهجوم لا الدفاع".



وبحسب مجلي فإن "الجيش الوطني استعاد زمام المبادرة والمباغتة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، وتحول من الدفاع إلى الهجوم، وكشف عن تحرير مواقع استراتيجية منها مرتفع "قرن عيقب" المحاذي لجبال يام، الذي يقطع أهم خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في نهم، بعد معارك شرسة أسفرت عن سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيات ما بين قتيل وجريح".



وتحدث مجلي عن "انتصارات وتقدمات في جبهة المتون، وتمكنت من سحق التسللات في منطقة الجروب بالجوف"، كما "سيطرت على مواقع مهمة في جبهات المخدرة والضيق، وهيلان والمشجح التابعة لمديرية صرواح، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين تزامناً مع ضربات مركزة لمقاتلات التحالف على تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة".



وفي تعز قال مجلي إن قوات الجيش تمكنت من "تنفيذ عملية هجومية مباغتة للسيطرة على مواقع استراتيجية في الجبهة الشرقية للمدينة منها تبة المقرمي، المطلة على منطقة الحوبان".



وأشار إلى "انتصارات أخرى تحققت في جبهة قانية التابعة لمحور البيضاء، وفي مديريات باقم وكتاف والبقع وحيدان بمحافظة صعدة، إضافة إلى القضاء على تسللات للحوثيين في عدد من جبهات مديرية قعطبة في محافظة الضالع".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الجيش الوطني، الخميس، فتح جبهات جديدة ضد جماعة الحوثي، إضافة إلى إشعال كل الجبهات القتالية.ونقل الموقع الرسمي للجيش "سبتمبر نت" عن الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي قوله، إن الفوات الحكومية "تحقق تقدما متواصلا ضد الحوثيين في جبهات نهم شرق صنعاء ومحافظة الجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع، وأفشلت اختراقات للحوثيين على مختلف الجبهات القتالية، وأصبحت في موقع الهجوم لا الدفاع".وبحسب مجلي فإن "الجيش الوطني استعاد زمام المبادرة والمباغتة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، وتحول من الدفاع إلى الهجوم، وكشف عن تحرير مواقع استراتيجية منها مرتفع "قرن عيقب" المحاذي لجبال يام، الذي يقطع أهم خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في نهم، بعد معارك شرسة أسفرت عن سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيات ما بين قتيل وجريح".وتحدث مجلي عن "انتصارات وتقدمات في جبهة المتون، وتمكنت من سحق التسللات في منطقة الجروب بالجوف"، كما "سيطرت على مواقع مهمة في جبهات المخدرة والضيق، وهيلان والمشجح التابعة لمديرية صرواح، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين تزامناً مع ضربات مركزة لمقاتلات التحالف على تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة".وفي تعز قال مجلي إن قوات الجيش تمكنت من "تنفيذ عملية هجومية مباغتة للسيطرة على مواقع استراتيجية في الجبهة الشرقية للمدينة منها تبة المقرمي، المطلة على منطقة الحوبان".وأشار إلى "انتصارات أخرى تحققت في جبهة قانية التابعة لمحور البيضاء، وفي مديريات باقم وكتاف والبقع وحيدان بمحافظة صعدة، إضافة إلى القضاء على تسللات للحوثيين في عدد من جبهات مديرية قعطبة في محافظة الضالع".







الجيش جبهات معارك



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