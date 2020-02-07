 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / هندي يغتصب طفلة عمرها خمس سنوات في حرم السفارة الأمريكية
هندي يغتصب طفلة عمرها خمس سنوات في حرم السفارة الأمريكية
الجمعة, 07 فبراير, 2020 12:50:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
هندي يغتصب طفلة عمرها خمس سنوات في حرم السفارة الأمريكية

*يمن برس - متابعات
أدانت السلطات الهندية رجلاً جرى إيقافه ويشتبه في أنّه اغتصب طفلة تبلغ خمسة أعوام في حرم السفارة الأمريكية في نيودلهي، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية اليوم الخميس.

وحدثت الواقعة يوم السبت في أجنحة الموظفين الهنود ضمن بعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية. والمشتبه فيه ذو الـ25 عاماً والطفلة، كلاهما أولاد عمال صيانة ونظافة في السفارة، ويسكنان داخل المجمع.

وقال المحقق يوغش كومار لفرانس برس إنّ "المشتبه فيه أوقف الأحد، فوراً بعد شكوى أهل" الضحية.

وأوضح أنّ الفحوص الطبية الأولى أظهرت أنّ الطفلة تعرضت للاغتصاب. وسرعان ما وضع المشتبه فيه رهن التحقيق بموجب القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي بحق القصّر والتي تصل عقوبتها إلى الحكم بالإعدام.

وأشار المحقق إلى انّ الطفلة كانت تلعب في الخارج حين أخذها المشتبه فيه إلى غرفته. واشتكت الضحية فيما بعد لدى ذويها.

وتعدّ السفارة الأمريكية واحدة من الأماكن الاكثر أمناً في العاصمة الهندية، ويحتاج الدخول إليها إلى عبور عدد من نقاط التفتيش.

تصدر العنف ضد النساء واجهة الاهتمامات في الهند منذ تعرض شابة لاغتصاب جماعي في حافلة في نيودلهي عام 2012، في حادثة أثارت صدمة محلية وعالمية.

وسجّلت نحو 34 ألف جريمة اغتصاب في الهند عام 2018، فيما يبدي خبراء اعتقادهم بأنّ هذا الرقم لا يعكس إلا القليل من الجرائم المماثلة بسبب حاجز الصمت الذي لا يزال سائداً في المجتمع.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
66
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©