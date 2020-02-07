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وفاة الطبيب الصيني مكتشف "كورونا" جراء إصابته بالفيروس

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*يمن برس - متابعة خاصة



أكد مستشفى في مدينة ووهان الصينية وفاة الطبيب لي وينليانغ، مكتشف فيروس "كورونا"، الذي وجهت إليه السلطات الصينية توبيخا، وطالبته بعدم نشر معلومات عن الفيروس.



وقال مستشفى ووهان المركزي، إن لي وينليانغ البالغ 34 عاما من العمر، توفي في غرفة العناية المركزة إثر إصابته بالفيروس.



وفي وقت سابق نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية، نبأ وفاة الطبيب، لكن المستشفى نفى صحته آنذاك، مؤكدا أن لي وينليانغ في حالة حرجة إثر توقف قلبه، وعلاجه باستخدام "الأكسجة الغشائية خارج الجسم".



والجدير بالذكر أن الطبيب لي، كان أول من تحدث عن انتشار فيروس خطير في ووهان يوم 30 ديسمبر الماضي، وتقاسم مخاوفه مع زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو لم يكن على علم بأن هذا الفيروس جديد، وكان يخشى انتشار فيروس "سارس"، الذي ضرب الصين قبل سنوات، وأودى بحياة مئات الأشخاص في 17 دولة بعد انتشاره حول العالم.



وعلى إثر انتشار المعلومات حول ظهور الفيروس، وجهت السلطات الصينية توبيخا إلى الأطباء الذين نشروا معلومات عن الفيروس، وطالبتهم بعدم نشر "معلومات كاذبة".



وتبين في وقت لاحق أن الفيروس الذي تحدث عنه لي وينليانغ هو فيروس جديد من سلالة 2019-nCoV.



وفي يناير الماضي ذكر لي وينليانغ أنه أصيب بالسعال وارتفاع درجة الحرارة في الجسم. وفي آخر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قال يوم السبت الماضي إنه تم التأكد من إصابته بفيروس "كورونا".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مستشفى في مدينة ووهان الصينية وفاة الطبيب لي وينليانغ، مكتشف فيروس "كورونا"، الذي وجهت إليه السلطات الصينية توبيخا، وطالبته بعدم نشر معلومات عن الفيروس.وقال مستشفى ووهان المركزي، إن لي وينليانغ البالغ 34 عاما من العمر، توفي في غرفة العناية المركزة إثر إصابته بالفيروس.وفي وقت سابق نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية، نبأ وفاة الطبيب، لكن المستشفى نفى صحته آنذاك، مؤكدا أن لي وينليانغ في حالة حرجة إثر توقف قلبه، وعلاجه باستخدام "الأكسجة الغشائية خارج الجسم".والجدير بالذكر أن الطبيب لي، كان أول من تحدث عن انتشار فيروس خطير في ووهان يوم 30 ديسمبر الماضي، وتقاسم مخاوفه مع زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو لم يكن على علم بأن هذا الفيروس جديد، وكان يخشى انتشار فيروس "سارس"، الذي ضرب الصين قبل سنوات، وأودى بحياة مئات الأشخاص في 17 دولة بعد انتشاره حول العالم.وعلى إثر انتشار المعلومات حول ظهور الفيروس، وجهت السلطات الصينية توبيخا إلى الأطباء الذين نشروا معلومات عن الفيروس، وطالبتهم بعدم نشر "معلومات كاذبة".وتبين في وقت لاحق أن الفيروس الذي تحدث عنه لي وينليانغ هو فيروس جديد من سلالة 2019-nCoV.وفي يناير الماضي ذكر لي وينليانغ أنه أصيب بالسعال وارتفاع درجة الحرارة في الجسم. وفي آخر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قال يوم السبت الماضي إنه تم التأكد من إصابته بفيروس "كورونا".







وفاة الطبيب مكتشف فيروس كورونا الصين



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