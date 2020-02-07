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مقتل ثلاثة مصريين بلغم حوثي في البحر الأحمر
الجمعة, 07 فبراير, 2020 12:41:00 مساءً

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مقتل ثلاثة مصريين بلغم حوثي في البحر الأحمر
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*يمن برس - متابعة خاصة
قتل 3 صيادين مصريين بلغم حوثي بحري الأربعاء في مياه البحر الأحمر.

وأعلن التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" فجر الجمعة، مقتل 3 صيادين مصريين وإنقاذ 3 آخرين بعد انفجار لغم بحري حوثي في قاربهم بالبحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة 02:00 من فجر يوم الأربعاء 5 فبراير/شباط الحالي "نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري". وتابع أن "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".

كما بيّن العقيد المالكي أن "استمرار الجماعة الحوثية في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

إلى ذلك، أكد "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغماً بحرياً قامت الجماعة الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".


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خاص - يمن برس

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