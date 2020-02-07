الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مقتل ثلاثة مصريين بلغم حوثي في البحر الأحمر

مقتل ثلاثة مصريين بلغم حوثي في البحر الأحمر

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

قتل 3 صيادين مصريين بلغم حوثي بحري الأربعاء في مياه البحر الأحمر.



وأعلن التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" فجر الجمعة، مقتل 3 صيادين مصريين وإنقاذ 3 آخرين بعد انفجار لغم بحري حوثي في قاربهم بالبحر الأحمر.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة 02:00 من فجر يوم الأربعاء 5 فبراير/شباط الحالي "نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري". وتابع أن "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".



كما بيّن العقيد المالكي أن "استمرار الجماعة الحوثية في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".



إلى ذلك، أكد "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغماً بحرياً قامت الجماعة الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل 3 صيادين مصريين بلغم حوثي بحري الأربعاء في مياه البحر الأحمر.وأعلن التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" فجر الجمعة، مقتل 3 صيادين مصريين وإنقاذ 3 آخرين بعد انفجار لغم بحري حوثي في قاربهم بالبحر الأحمر.وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة 02:00 من فجر يوم الأربعاء 5 فبراير/شباط الحالي "نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري". وتابع أن "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".كما بيّن العقيد المالكي أن "استمرار الجماعة الحوثية في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".إلى ذلك، أكد "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغماً بحرياً قامت الجماعة الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".







مقتل مصريين البحر الأحمر لغم حوثي



شارك الخبر أصدقاءك:



297

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







