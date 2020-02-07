طائرة أممية تقلع من مطار صنعاء اليوم تقل دفعة جديدة من المرضى

*يمن برس - متابعة خاصة
قال مصدر في منظمة الصحة العالمية إن طائرة أممية ستقلع اليوم الجمعة من مطار صنعاء تقل دفعة جديدة من المرضى إلى عمّان.
وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس بأن الدفعة الثانية، ستضم 24 مريضاً مع مرافقيهم.
وكانت طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت الاثنين، من مطار صنعاء تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الخارج، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية سابقاً.
وصعد سبعة مرضى مع من يرافقهم على متن الطائرة التي أقلعت من المطار الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي بعد الظهر متوجّهة إلى العاصمة الأردنية عمان، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي.
من جهته، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطاف موساني، في حينه بتدشين الجسر الطبي الجوي والذي نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.
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