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"بالأسماء" مقتل قيادات حوثية بالجوف تلقت تدريبًا في إيران

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*يمن برس - متابعة خاصة



نقلت قناة "العربية والحدث"، الجمعة، عن مصادر ميدانية مقتل قيادات حوثية تلقوا تدريبات سابقا في إيران إثر ضربات طيران التحالف، الخميس، استهدفت مواقعهم في المحزمات بمحافظة الجوف.



وأضافت المصادر أن التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقل عددا من قيادات من الجماعة الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحي الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.



من جهة أخرى، أفادت معلومات أيضا بمقتل القيادي الحوثي مراد الحباري المكنى "أبو ليث"، مع 9 من مرافقيه في مواجهات مع قوات من الجيش الوطني في محافظة الجوف شمال اليمن.



بدورها، أوضحت مصادر عسكرية أن الحباري ينتمي إلى منطقة أرحب شمال صنعاء، وقتل خلال صد الجيش لهجوم الجماعة تكبدت خلاله عشرات القتلى والجرحى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نقلت قناة "العربية والحدث"، الجمعة، عن مصادر ميدانية مقتل قيادات حوثية تلقوا تدريبات سابقا في إيران إثر ضربات طيران التحالف، الخميس، استهدفت مواقعهم في المحزمات بمحافظة الجوف.وأضافت المصادر أن التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقل عددا من قيادات من الجماعة الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحي الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.من جهة أخرى، أفادت معلومات أيضا بمقتل القيادي الحوثي مراد الحباري المكنى "أبو ليث"، مع 9 من مرافقيه في مواجهات مع قوات من الجيش الوطني في محافظة الجوف شمال اليمن.بدورها، أوضحت مصادر عسكرية أن الحباري ينتمي إلى منطقة أرحب شمال صنعاء، وقتل خلال صد الجيش لهجوم الجماعة تكبدت خلاله عشرات القتلى والجرحى.







مقتل قيادات حوثية الجوف



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