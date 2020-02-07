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برلماني في صنعاء يثور في وجه الجماعة ويوجه اتهامات لوزير داخلية الحوثي
الجمعة, 07 فبراير, 2020 07:54:00 مساءً

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برلماني في صنعاء يثور في وجه الجماعة ويوجه اتهامات لوزير داخلية الحوثي
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*يمن برس - متابعة خاصة
أكد عضو البرلمان، أحمد سيف حاشد، أن وزير الداخلية في حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها دولياً، عبدالكريم الحوثي، يشرف على عمليات التعذيب للسجناء.

وقال حاشد، في مقال نشره عبر تطبيق "تلغرام"، إن السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين تكتظ بالسجناء، كما هناك تعمّد لوضع المصابين بالإيدز مع آخرين غير مصابين.

وتابع: "السجون مملوءة بأكثر من ضعف عدد الحد الأعلى المقرر لها"، مؤكداً: "السجناء يعانون من الجوع وعدم وجود فراش مناسب".

كما لفت حاشد إلى أن عبدالكريم الحوثي يسعى لنزع حصانته البرلمانية بتهم كيدية ساقها إلى رئيس حكومة الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور.

إلى ذلك أضاف: "الميليشيات الحوثية كبلت أيدي مجلس النواب وأرهبت لجانه، وفي مقدمتها لجنة الحقوق والحريات".

يشار إلى أن جماعة الحوثي تحتجز في سجونهت الآلاف من اليمنيين المناوئين لها، وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وتمنع الزيارات عنهم.

وتمنع الجماعة إدخال الطعام والدواء لهم، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة في أوساطهم، في حين تفاجأت بعض الأسر بخروج أبنائها جثثاً هامدة، والبعض الآخر مشلولاً جراء عمليات التعذيب.


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خاص - يمن برس

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