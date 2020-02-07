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حشود قبلية تتداعى بشكل عاجل إلى محافظة مأرب

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*يمن برس - خاص



وجهت السلطات المحلية بمديريات مأرب اليوم الجمعة دعوة إلى حشد شعبي وجماهيري لمساندة الجيش الوطني للدفاع عن محافظة مأرب ضد جماعة الحوثي الغازية، حسب دعوة السلطة المحلية للقبائل.



وذكر مراسل "يمن برس" في مأرب أن مدراء المديريات بالمحافظة قاموا اليوم بدعوة مشائخ وأعيان وأفراد القبائل للإجتماع بصورة عاجلة، كلا في مديريته.



مضيفًا أنه تم مناقشة آلية الحشد وتم تشكيل لجان شعبية للتنسيق مع السلطة المحلية وترتيب وتنظيم الحشد.



ونقل مراسلنا عن مشائخ وأعيان عدد من وفود القبائل استعدادها للوقوف مع الجيش الوطني للدفاع عن مأرب واليمن في أي وقت يتم طلب ذلك منهم، وأنهم سيبذلون أرواحهم رخيصة من أجل الدفاع عن كرامتهم وعزتهم، حسب التصريحات.



وتأتي هذه الدعوات للحشد الشعبي من قبل السلطة المحلية بمأرب بعد سقوط فرضة نهم ومفرق الجوف بيد جماعة الحوثي في عملية ماتسمى البنيان المرصوص، ووصول طلائع قواتها إلى أبواب مأرب الشمالية والغربية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجهت السلطات المحلية بمديريات مأرب اليوم الجمعة دعوة إلى حشد شعبي وجماهيري لمساندة الجيش الوطني للدفاع عن محافظة مأرب ضد جماعة الحوثي الغازية، حسب دعوة السلطة المحلية للقبائل.وذكر مراسل "يمن برس" في مأرب أن مدراء المديريات بالمحافظة قاموا اليوم بدعوة مشائخ وأعيان وأفراد القبائل للإجتماع بصورة عاجلة، كلا في مديريته.مضيفًا أنه تم مناقشة آلية الحشد وتم تشكيل لجان شعبية للتنسيق مع السلطة المحلية وترتيب وتنظيم الحشد.ونقل مراسلنا عن مشائخ وأعيان عدد من وفود القبائل استعدادها للوقوف مع الجيش الوطني للدفاع عن مأرب واليمن في أي وقت يتم طلب ذلك منهم، وأنهم سيبذلون أرواحهم رخيصة من أجل الدفاع عن كرامتهم وعزتهم، حسب التصريحات.وتأتي هذه الدعوات للحشد الشعبي من قبل السلطة المحلية بمأرب بعد سقوط فرضة نهم ومفرق الجوف بيد جماعة الحوثي في عملية ماتسمى البنيان المرصوص، ووصول طلائع قواتها إلى أبواب مأرب الشمالية والغربية.







القبائل تتداعى مأرب



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