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من مدينة الموت الصينية "ووهان".. الطلاب اليمنيين يناشدون الحكومة سرعة إجلائهم

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الطلاب اليمنيون في الصين يناشدون الحكومة بإنقاذهم من كورونا

*يمن برس - متابعة خاصة









جدد الطلاب اليمنيين المبتعثين في الصين مناشدتهم للحكومة بإجلاءهم من مدينة ووهان، و تقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، و عدم تركهم فريسة للهواجس والضغوط النفسية والمعنوية المترتبة على الحجر الصحي.



و قالت الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب اليمن في الصين في بيان لها اليوم الجمعة، إن هناك تراخٍ و إهمال متعمد من قبل الحكومة في تلبية متطلبات الطلاب وعوائلهم.



و أضافت : “نتابع بقلق كبير الأوضاع الحالية التي يمر بها الطلاب اليمنيون وعائلاتهم و أبناؤهم في مدينة ووهان الصينية مع انتشار و تفشي الوباء و زيادة عدد الحالات المصابة في المدينة لأكثر من ثمانية آلاف حالة اصابة”.



و أشار البيان إلى “الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات و الجامعات الصينية تجاه الطلاب اليمنيين وتقديم جل الاهتمام و الرعاية لهم”. موضحا أن هناك تراخٍ و إهمال متعمد من قبل الحكومة في تلبية متطلبات الطلاب و عوائلهم.



و جدد البيان مناشدة الطلاب للحكومة للاضطلاع بدورها الإنساني و الأخلاقي والمسؤولية القانونية تجاه أبنائها الطلاب و سرعة اتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تعرض الطلاب للإصابة بالفيروس.



و طالب البيان بالإجلاء الفوري للطلاب من مدينة ووهان و تقديم الدعم و الرعاية الصحية و النفسية لهم و عدم تركهم فريسة للهواجس و الضغوط النفسية و المعنوية المترتبة على الحجر الصحي.



و حمل البيان الحكومة المسؤولية الكاملة عن المضاعفات النفسية و الصحية للطلاب نتيجة هذا التقاعس و التلكؤ في الاستجابة للمناشدات التي وجهت سابقاً للحكومة وعبرت عنها بيانات الهيئة الإدارية و اللجنة الطلابية أو مناشدات الطلاب عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك جدد الطلاب اليمنيين المبتعثين في الصين مناشدتهم للحكومة بإجلاءهم من مدينة ووهان، و تقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، و عدم تركهم فريسة للهواجس والضغوط النفسية والمعنوية المترتبة على الحجر الصحي.و قالت الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب اليمن في الصين في بيان لها اليوم الجمعة، إن هناك تراخٍ و إهمال متعمد من قبل الحكومة في تلبية متطلبات الطلاب وعوائلهم.و أضافت : “نتابع بقلق كبير الأوضاع الحالية التي يمر بها الطلاب اليمنيون وعائلاتهم و أبناؤهم في مدينة ووهان الصينية مع انتشار و تفشي الوباء و زيادة عدد الحالات المصابة في المدينة لأكثر من ثمانية آلاف حالة اصابة”.و أشار البيان إلى “الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات و الجامعات الصينية تجاه الطلاب اليمنيين وتقديم جل الاهتمام و الرعاية لهم”. موضحا أن هناك تراخٍ و إهمال متعمد من قبل الحكومة في تلبية متطلبات الطلاب و عوائلهم.و جدد البيان مناشدة الطلاب للحكومة للاضطلاع بدورها الإنساني و الأخلاقي والمسؤولية القانونية تجاه أبنائها الطلاب و سرعة اتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تعرض الطلاب للإصابة بالفيروس.و طالب البيان بالإجلاء الفوري للطلاب من مدينة ووهان و تقديم الدعم و الرعاية الصحية و النفسية لهم و عدم تركهم فريسة للهواجس و الضغوط النفسية و المعنوية المترتبة على الحجر الصحي.و حمل البيان الحكومة المسؤولية الكاملة عن المضاعفات النفسية و الصحية للطلاب نتيجة هذا التقاعس و التلكؤ في الاستجابة للمناشدات التي وجهت سابقاً للحكومة وعبرت عنها بيانات الهيئة الإدارية و اللجنة الطلابية أو مناشدات الطلاب عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة.







اليمن الطلاب اليمنيين الصين



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