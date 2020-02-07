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ما لاتعرفه عن قاسم الريمي الذي دوخ أجهزة المخابرات العالمية

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*يمن برس - متابعات



في وقت مبكر من صباح الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي، في غارة نفذتها طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي فوق وادي عبيدة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.. فمن هو قاسم الريمي؟



«قاسم عبده محمد أبكر» أو «قاسم الريمي» الملقب «أبوهريرة الصنعاني» ولد في 5 يونيو 1978 في اليمن.



انضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة في فترة مبكرة من حياته، بعدما اختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة، وكان في الـ 15 من عمره.



سافر إلى أفغانستان وتدرج في المواقع القيادية حتى وصل إلى درجة «مدرب» في معسكر تابع لتنظيم «القاعدة» في أفغانستان، قبل الاجتياح الأميركي في 2001.



وكان الريمي، مع الوحيشي، ضمن مجموعة المقاتلين الذين عملوا تحت إشراف زعيم التنظيم أسامة بن لادن.



عقب عودته إلى اليمن، تم اعتقال الريمي في سجن الأمن السياسي في صنعاء مع عدد من الإرهابيين العائدين من أفغانستان. واستطاع الريمي إحياء تنظيم القاعدة من داخل سجنه.



في فبراير 2006 تمكن من الفرار من السجن في صنعاء مع 23 سجيناً آخرين. وغيّرت عملية الهروب المثيرة مصير حراك الإرهابيين في اليمن، بحسب «مونت كارلو الدولية».



أدرجت واشنطن اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو 2010، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13324، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.



في شهر مايو 2010، تمت إضافة الريمي إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد المرتبطين بمنظمة القاعدة



في يوليو 2007 ارتبط اسم قاسم الريمي بالهجوم الذي استهدف مجموعة مع السياح الإسبان وأسفر عن مقتل 8 منهم في مأرب بوسط اليمن.



أسس الريمي لاندماج فرعي تنظيم القاعدة في اليمن وفي السعودية في 2009. وتولى الريمي منصب القائد العسكري للتنظيم المستحدث، بعد أن نجحت السعودية في التضييق لدرجة كبيرة على التنظيم ضمن أراضيها.



كما تولى الريمي منذ هذا الاندماج مسؤولية تجنيد الشباب اليمني والعربي للانضمام إلى القاعدة.



في عام 2009 اتهمت الحكومة اليمنية الريمي بإدارة معسكر تدريبي تابع لـ «القاعدة» في محافظة أبين.



ارتبط اسم الريمي أيضاً بمحاولة التفجير الانتحاري الذي حاول عمر فاروق عبدالمطلب القيام به في ديسمبر 2009 على متن طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة. كما ارتبط اسمه بإرسال طرود مفخخة إلى الولايات المتحدة في 2010.



في 20 ديسمبر 2013 ظهر الريمي ليعلن عن تبني تنظيم «القاعدة» لاقتحام مستشفى وزارة الدفاع اليمنية، الذي راح ضحيته أكثر من 60 شخصاً، منهم أطباء ومرضى.



في 16 يونيو أصبح الريمي قائد تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» خلفاً لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وذلك بعد أن أقسم الولاء لزعيم القاعدة أيمن الظواهري.



ظهر الريمي في فيديو بتاريخ 7 مايو 2017، حث فيه المؤيدين له الذين يعيشون في الدول الغربية على شن هجمات «سهلة وبسيطة». كما أشاد بعمر ماتين الذي قتل 49 شخصاً بإطلاق النار في ملهى ليلي في أورلاندو في فلوريدا في يونيو/تموز 2016.



في يناير 2017، كان الريمي هدفا لهجوم شنه فريق من القوات الخاصة الأميركية على مقر تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» في اليمن. وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 14 قيادياً من تنظيم «القاعدة» باليمن لم يكن بينهم الريمي.



في 18 أكتوبر 2018، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن قاسم الريمي، وقالت إنّ الولايات المتحدة قررت رفع المكافأة التي تؤدي إلى تحديد مكان الريمي واعتقاله من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك في وقت مبكر من صباح الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي، في غارة نفذتها طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي فوق وادي عبيدة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.. فمن هو قاسم الريمي؟«قاسم عبده محمد أبكر» أو «قاسم الريمي» الملقب «أبوهريرة الصنعاني» ولد في 5 يونيو 1978 في اليمن.انضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة في فترة مبكرة من حياته، بعدما اختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة، وكان في الـ 15 من عمره.سافر إلى أفغانستان وتدرج في المواقع القيادية حتى وصل إلى درجة «مدرب» في معسكر تابع لتنظيم «القاعدة» في أفغانستان، قبل الاجتياح الأميركي في 2001.وكان الريمي، مع الوحيشي، ضمن مجموعة المقاتلين الذين عملوا تحت إشراف زعيم التنظيم أسامة بن لادن.عقب عودته إلى اليمن، تم اعتقال الريمي في سجن الأمن السياسي في صنعاء مع عدد من الإرهابيين العائدين من أفغانستان. واستطاع الريمي إحياء تنظيم القاعدة من داخل سجنه.في فبراير 2006 تمكن من الفرار من السجن في صنعاء مع 23 سجيناً آخرين. وغيّرت عملية الهروب المثيرة مصير حراك الإرهابيين في اليمن، بحسب «مونت كارلو الدولية».أدرجت واشنطن اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو 2010، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13324، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.في شهر مايو 2010، تمت إضافة الريمي إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد المرتبطين بمنظمة القاعدةفي يوليو 2007 ارتبط اسم قاسم الريمي بالهجوم الذي استهدف مجموعة مع السياح الإسبان وأسفر عن مقتل 8 منهم في مأرب بوسط اليمن.أسس الريمي لاندماج فرعي تنظيم القاعدة في اليمن وفي السعودية في 2009. وتولى الريمي منصب القائد العسكري للتنظيم المستحدث، بعد أن نجحت السعودية في التضييق لدرجة كبيرة على التنظيم ضمن أراضيها.كما تولى الريمي منذ هذا الاندماج مسؤولية تجنيد الشباب اليمني والعربي للانضمام إلى القاعدة.في عام 2009 اتهمت الحكومة اليمنية الريمي بإدارة معسكر تدريبي تابع لـ «القاعدة» في محافظة أبين.ارتبط اسم الريمي أيضاً بمحاولة التفجير الانتحاري الذي حاول عمر فاروق عبدالمطلب القيام به في ديسمبر 2009 على متن طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة. كما ارتبط اسمه بإرسال طرود مفخخة إلى الولايات المتحدة في 2010.في 20 ديسمبر 2013 ظهر الريمي ليعلن عن تبني تنظيم «القاعدة» لاقتحام مستشفى وزارة الدفاع اليمنية، الذي راح ضحيته أكثر من 60 شخصاً، منهم أطباء ومرضى.في 16 يونيو أصبح الريمي قائد تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» خلفاً لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وذلك بعد أن أقسم الولاء لزعيم القاعدة أيمن الظواهري.ظهر الريمي في فيديو بتاريخ 7 مايو 2017، حث فيه المؤيدين له الذين يعيشون في الدول الغربية على شن هجمات «سهلة وبسيطة». كما أشاد بعمر ماتين الذي قتل 49 شخصاً بإطلاق النار في ملهى ليلي في أورلاندو في فلوريدا في يونيو/تموز 2016.في يناير 2017، كان الريمي هدفا لهجوم شنه فريق من القوات الخاصة الأميركية على مقر تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» في اليمن. وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 14 قيادياً من تنظيم «القاعدة» باليمن لم يكن بينهم الريمي.في 18 أكتوبر 2018، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن قاسم الريمي، وقالت إنّ الولايات المتحدة قررت رفع المكافأة التي تؤدي إلى تحديد مكان الريمي واعتقاله من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.







اليمن الريمي القاعدة



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