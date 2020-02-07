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الحكومة تطالب بنقل مقر البعثة الأممية بالحديدة إلى منطقة محايدة
الجمعة, 07 فبراير, 2020 10:25:00 مساءً

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من معارك الحديدة
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من معارك الحديدة

*يمن برس - الحديدة
طالب الفريق الحكومي في لجنة المراقبة الأممية المكلفة بالإشراف على عملية الانتشار وتثبيت نقاط الارتباط المشتركة بمدينة الحديدة، بنقل مقر عمل البعثة الأممية إلى منطقة محايدة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي جمع الفريق بالحديدة مع رئيس البعثة الأممية الجنرال ابهجيت جوها.
 
وسلّم الفريق الحكومي الجنرال جوها قائمة بخروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، مطالباً بإزالة استحداثات الحوثيين.
 
وناقش الاجتماع تقييم عمل لجنة إعادة الانتشار بعد مرور عام من تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في الحديدة.
 
وتتهم الحكومة الشرعية الحوثيين بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وتعطيل اتفاق السويد، الذي تشرف عليه لجنة أممية.
 


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خاص - يمن برس

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