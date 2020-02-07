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نهاية وخيمة لخطيب حوثي تطاول على الصحابة اليوم الجمعة
الجمعة, 07 فبراير, 2020 11:03:00 مساءً

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نهاية وخيمة لخطيب حوثي تطاول على الصحابة اليوم الجمعة
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*يمن برس - متابعة خاصة
اندلعت ظهر اليوم الجمعة، اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين عناصر من الحوثيين وجموع المصلين في أحد جوامع مديرية جبن بمحافظة الضالع (جنوبي البلاد).

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت عقب مهاجمة أحد المصلين خطيباً حوثياً، تلفظ بكلام غير لائق على صحابة رسول الله، في خطبة الجمعة، ورميه من على المنبر ما أدى إلى إصابته بكسور.

وبحسب المصادر، استفزت الخطيب الحوثي جموع المصلين في جبن مادعاهم للتصدي للعناصر الحوثية التي حاولت الفتك بالمواطن الذي ألقى الخطيب من على المنبر ما أدى إلى جرح أربعة من الطرفين.
 


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خاص - يمن برس

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