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انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين غربي مأرب بعد مصرع قائدهم العام

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*يمن برس - متابعات

شنت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة، هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين في مديرية مجزر بمحافظة مأرب وتمكنت من استعادة السيطرة على مواقع جديد في جبهة الجرشب , بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين.



وقالت مصادر عسكرية إن مواقع الحمراء والمقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات وتباب عدة أخرى تم السيطرة عليها وتأمينها والتوغل صوب بقية مناطق المديرية.



وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي تشهد انهيار غير مسبوق بعد مصرع قائد جبهتها العام في مجزر المكنى أبو العباس وإلى جانبه قيادات أخرى وعشرات العناصر الحوثية.



وبحسب المصادر تزامن الهجوم مع غارات جوية للتحالف العربي طالت تعزيزات وتحركات الحوثيين في المديرية ودمرت آليات وأطقم محملة بالمقاتلين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شنت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة، هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين في مديرية مجزر بمحافظة مأرب وتمكنت من استعادة السيطرة على مواقع جديد في جبهة الجرشب , بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين.وقالت مصادر عسكرية إن مواقع الحمراء والمقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات وتباب عدة أخرى تم السيطرة عليها وتأمينها والتوغل صوب بقية مناطق المديرية.وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي تشهد انهيار غير مسبوق بعد مصرع قائد جبهتها العام في مجزر المكنى أبو العباس وإلى جانبه قيادات أخرى وعشرات العناصر الحوثية.وبحسب المصادر تزامن الهجوم مع غارات جوية للتحالف العربي طالت تعزيزات وتحركات الحوثيين في المديرية ودمرت آليات وأطقم محملة بالمقاتلين.







مأرب الحوثي مجزر



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