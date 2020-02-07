 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / تعاني من آلام باطن القدم؟.. وسائل مساعدة لتخفيفها
تعاني من آلام باطن القدم؟.. وسائل مساعدة لتخفيفها
الجمعة, 07 فبراير, 2020 11:40:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعاني من آلام باطن القدم؟.. وسائل مساعدة لتخفيفها
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
آلام باطن القدم يمكن أن تزداد حدتها لدرجة تؤثر سلبا على قدرة المريض على المشي، بل تحول بينه وبين أداء المهام اليومية البسيطة، إلا أنه من الممكن التخفيف من حدة هذه الآلام عن طريق اللجوء إلى بعض الوسائل المساعدة بجانب العلاج الأساسي الذي يصفه الطبيب المعالج.. فما هى؟
الدكتور محمد عز الدين، استشاري جراحة العظام، أكد أن آلام باطن القدم ترجع لأسباب مختلفة، لذلك لا بد من زيارة الطبيب لتشخيص الحالة ومعرفة السبب ثم علاجه، مقدما عددا من النصائح التي تساعد على تخفيف الألم قدر الإمكان، هى:

- في حالة زيادة الأملاح في الجسم لا بد من معالجتها على الفور.

- الإكثار من تناول الماء، خاصة في حالة زيادة الأملاح.

- التقليل من تناول الأطعمة التي تزيد الأملاح في الجسم، كالعدس والفول واللحوم الحمراء والجبن.

- تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو المسطحة جدا، لأنها تشكل ثقل كبير على القدم، ويفضل ارتداء حذاء ارتفاعه من 1 إلى 2 سم على الأكثر لكن بشرط أن يكون متساوي من الأسفل أي لا يوجد به ناحية أعلى من الأخرى، أو ارتداء أحذية طبية.

- وضع القدم، قبل النوم، في ماء دافئ لمدة دقيقتين ثم ماء بارد لمدة دقيقتين (بالتبادل بين الماء الدافئ والبارد)، وتكرار ذلك عشر مرات ثم تجفيفها ووضع المرهم الذي يصفه الطبيب وارتداء جورب.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
228
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©