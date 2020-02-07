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تعاني من آلام باطن القدم؟.. وسائل مساعدة لتخفيفها

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*يمن برس - متابعات

آلام باطن القدم يمكن أن تزداد حدتها لدرجة تؤثر سلبا على قدرة المريض على المشي، بل تحول بينه وبين أداء المهام اليومية البسيطة، إلا أنه من الممكن التخفيف من حدة هذه الآلام عن طريق اللجوء إلى بعض الوسائل المساعدة بجانب العلاج الأساسي الذي يصفه الطبيب المعالج.. فما هى؟

الدكتور محمد عز الدين، استشاري جراحة العظام، أكد أن آلام باطن القدم ترجع لأسباب مختلفة، لذلك لا بد من زيارة الطبيب لتشخيص الحالة ومعرفة السبب ثم علاجه، مقدما عددا من النصائح التي تساعد على تخفيف الألم قدر الإمكان، هى:



- في حالة زيادة الأملاح في الجسم لا بد من معالجتها على الفور.



- الإكثار من تناول الماء، خاصة في حالة زيادة الأملاح.



- التقليل من تناول الأطعمة التي تزيد الأملاح في الجسم، كالعدس والفول واللحوم الحمراء والجبن.



- تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو المسطحة جدا، لأنها تشكل ثقل كبير على القدم، ويفضل ارتداء حذاء ارتفاعه من 1 إلى 2 سم على الأكثر لكن بشرط أن يكون متساوي من الأسفل أي لا يوجد به ناحية أعلى من الأخرى، أو ارتداء أحذية طبية.



- وضع القدم، قبل النوم، في ماء دافئ لمدة دقيقتين ثم ماء بارد لمدة دقيقتين (بالتبادل بين الماء الدافئ والبارد)، وتكرار ذلك عشر مرات ثم تجفيفها ووضع المرهم الذي يصفه الطبيب وارتداء جورب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك آلام باطن القدم يمكن أن تزداد حدتها لدرجة تؤثر سلبا على قدرة المريض على المشي، بل تحول بينه وبين أداء المهام اليومية البسيطة، إلا أنه من الممكن التخفيف من حدة هذه الآلام عن طريق اللجوء إلى بعض الوسائل المساعدة بجانب العلاج الأساسي الذي يصفه الطبيب المعالج.. فما هى؟الدكتور محمد عز الدين، استشاري جراحة العظام، أكد أن آلام باطن القدم ترجع لأسباب مختلفة، لذلك لا بد من زيارة الطبيب لتشخيص الحالة ومعرفة السبب ثم علاجه، مقدما عددا من النصائح التي تساعد على تخفيف الألم قدر الإمكان، هى:- في حالة زيادة الأملاح في الجسم لا بد من معالجتها على الفور.- الإكثار من تناول الماء، خاصة في حالة زيادة الأملاح.- التقليل من تناول الأطعمة التي تزيد الأملاح في الجسم، كالعدس والفول واللحوم الحمراء والجبن.- تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو المسطحة جدا، لأنها تشكل ثقل كبير على القدم، ويفضل ارتداء حذاء ارتفاعه من 1 إلى 2 سم على الأكثر لكن بشرط أن يكون متساوي من الأسفل أي لا يوجد به ناحية أعلى من الأخرى، أو ارتداء أحذية طبية.- وضع القدم، قبل النوم، في ماء دافئ لمدة دقيقتين ثم ماء بارد لمدة دقيقتين (بالتبادل بين الماء الدافئ والبارد)، وتكرار ذلك عشر مرات ثم تجفيفها ووضع المرهم الذي يصفه الطبيب وارتداء جورب.







طب صحة الام القدم



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