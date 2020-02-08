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القبض على مقيم طعن فتاة سعودية بـ«سكين» في مكة

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*يمن برس - متابعات

تمكنت الشرطة السعودية، من القبض على مقيم من جنسية آسيوية، اعتدى على فتاة في مكة المكرمة بالطعن بواسطة سلاح أبيض “سكين”، وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة غارقة في دمائها، فجر اليوم جمعة.



وفي التفاصيل، أشارت صحيفة تواصل السعودية إلى أن الفتاة تعرّضت للطعن على يد مكفول والدها، الذي يعمل سائقًا، بعد أن قاومته -بحسب إفادتها- وذلك أثناء سيرهما باتجاه الشرائع حيث منزل أسرتها، وسلك طريقًا آخرَ محاولًا الاعتداء عليها واغتصابها، لينتهي بطعنها عدة طعنات، قبل أن يرميها أمام أحد المستوصفات الأهلية بحي الشرائع ولاذ بالفرار، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم.



وتمكّنت الجهات الأمنية السعودية من القبض عليه، بعد أن ترك مركبة والد الفتاة أمام منزل أسرتها وعليها آثار دماء؛ حيث تم ضبطه تمهيدًا لإحالة ملف الحادثة لجهات الاختصاص.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت الشرطة السعودية، من القبض على مقيم من جنسية آسيوية، اعتدى على فتاة في مكة المكرمة بالطعن بواسطة سلاح أبيض “سكين”، وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة غارقة في دمائها، فجر اليوم جمعة.وفي التفاصيل، أشارت صحيفة تواصل السعودية إلى أن الفتاة تعرّضت للطعن على يد مكفول والدها، الذي يعمل سائقًا، بعد أن قاومته -بحسب إفادتها- وذلك أثناء سيرهما باتجاه الشرائع حيث منزل أسرتها، وسلك طريقًا آخرَ محاولًا الاعتداء عليها واغتصابها، لينتهي بطعنها عدة طعنات، قبل أن يرميها أمام أحد المستوصفات الأهلية بحي الشرائع ولاذ بالفرار، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم.وتمكّنت الجهات الأمنية السعودية من القبض عليه، بعد أن ترك مركبة والد الفتاة أمام منزل أسرتها وعليها آثار دماء؛ حيث تم ضبطه تمهيدًا لإحالة ملف الحادثة لجهات الاختصاص.







السعودية مقيم طعن



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