الصفحة الرئيسية / علوم وتكنولوجيا / خاصية جديدة لفتح السيارة وتشغيلها بدون مفتاح

خاصية جديدة لفتح السيارة وتشغيلها بدون مفتاح

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

أصدرت شركة آبل، نسختها التجريبية الأولى لنظام التشغيل الجديد بيتا 13.4 الذي يحتوي، إلى جانب بعض التحسينات المتوقعة والمتعلقة بالأداء وإصلاح الأخطاء، ميزة جديدة قد تنقل الشركة إلى مستوى جديد.



وأوضح موقع 9to5Mac المهتم بالشؤون التقنية أن الإصدارالتجريبي لبيتا 13.4يتضمن إشارات لواجهة تطبيقات جديدة خاصة بمفتاح السيارات تسمى CarKey.



ويبدو أن هذه الميزة ستسمح للمستخدمين بقفل وفتح سياراتهم بل حتى تشغيلها، باستخدام هواتف آيفون أو آبل ووتش.



ووفقا لملفات النظام الشتغيلي، ستعمل الميزة مع أي سيارة تدعم تقنية NFC أي "التواصل القريب المدى".



ببساطة، على المستخدمين تقريب هاتفهم أو ساعتهم من قارئ بالقرب من السيارة، لتنشيط خاصية الـ CarKey، وفي هذه الحالة لن يكون المستخدم بحاجة إلى استخدام Face ID أو Touch ID أو حتى كلمة سر، طالما كانت ميزة "Express Mode" مفعلة، وهذا الأمر شبيه بما يحدث عند الدفع بالآيفون عبر تطبيق Wallet.



وبمقدور مستخدمي هذه الخاصية، مشاركتها مع أي أشخاص آخرين يثقون فيهم، كأفراد العائلة مثلا.



وحسب موقع9to5Mac تعمل آبل بالفعل مع العديد من شركات تصنيع السيارات لإدخال خاصية CarKey في أنظمتها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت شركة آبل، نسختها التجريبية الأولى لنظام التشغيل الجديد بيتا 13.4 الذي يحتوي، إلى جانب بعض التحسينات المتوقعة والمتعلقة بالأداء وإصلاح الأخطاء، ميزة جديدة قد تنقل الشركة إلى مستوى جديد.وأوضح موقع 9to5Mac المهتم بالشؤون التقنية أن الإصدارالتجريبي لبيتا 13.4يتضمن إشارات لواجهة تطبيقات جديدة خاصة بمفتاح السيارات تسمى CarKey.ويبدو أن هذه الميزة ستسمح للمستخدمين بقفل وفتح سياراتهم بل حتى تشغيلها، باستخدام هواتف آيفون أو آبل ووتش.ووفقا لملفات النظام الشتغيلي، ستعمل الميزة مع أي سيارة تدعم تقنية NFC أي "التواصل القريب المدى".ببساطة، على المستخدمين تقريب هاتفهم أو ساعتهم من قارئ بالقرب من السيارة، لتنشيط خاصية الـ CarKey، وفي هذه الحالة لن يكون المستخدم بحاجة إلى استخدام Face ID أو Touch ID أو حتى كلمة سر، طالما كانت ميزة "Express Mode" مفعلة، وهذا الأمر شبيه بما يحدث عند الدفع بالآيفون عبر تطبيق Wallet.وبمقدور مستخدمي هذه الخاصية، مشاركتها مع أي أشخاص آخرين يثقون فيهم، كأفراد العائلة مثلا.وحسب موقع9to5Mac تعمل آبل بالفعل مع العديد من شركات تصنيع السيارات لإدخال خاصية CarKey في أنظمتها.







تكنولوجيا أبل سيارات



شارك الخبر أصدقاءك:



471

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







