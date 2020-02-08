قيادة التحالف تشكل لجنة لتحقيق في قضايا المختطفين في عدن

*يمن برس - عدن
شكلت قيادة التحالف العربي بعدن، لجنة لتحقيق والبحث عن المخفيين والمختطفين منذ أربع سنوات في العاصمة المؤقتة عدن .
وجمعت لجنة التحقيق الجهات الأمنية المسؤولة في عدن ممثلين عن إدارة الأمن ومدير أمن لحج "صالح السيد" ومدير مكتب مدير أمن عدن "عبد الدائم أحمد" في مقابلة مع الأمهات وأخذ كافة البيانات المتعلقة بالمختطفين والمخفيين من اللجنة المختصة لأجل توجيه وإلزام كل الجهات المسؤولة للبحث في تخصصها .
وثمنت أمهات المخفيين والمختطفين هذه الخطوة الإيجابية التي أقدم عليها التحالف العربي بقيادة العميد "مجاهد العتيبي " والعميد" أبو سلطان" ،متمنية أن تكون خطوة صادقه وتحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع .
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