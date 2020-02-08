الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الصحة العالمية تعلن تعثر انطلاق ثاني رحلات مطار صنعاء لأسباب فنية

الصحة العالمية تعلن تعثر انطلاق ثاني رحلات مطار صنعاء لأسباب فنية

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تعثر انطلاق ثاني رحلات مطار صنعاء ضمن الجسر الجوي لنقل المرضى لأسباب فنية.



وقالت المنظمة في بيان مقتضب مساء الجمعة، مع شديد الأسف، لم تُقلع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم كما هو مخطط لها وذلك لأسباب فنية، وسوف نحدد موعدها في وقت لاحق".



وأكدت منظمة الصحة العالمية على التزامها وعملها المتواصل لضمان حصول هؤلاء المرضى اليمنيين على العلاج الذي يحتاجونه.



وكانت طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت الاثنين، من مطار صنعاء تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الأردن، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة صنعاء.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تعثر انطلاق ثاني رحلات مطار صنعاء ضمن الجسر الجوي لنقل المرضى لأسباب فنية.وقالت المنظمة في بيان مقتضب مساء الجمعة، مع شديد الأسف، لم تُقلع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم كما هو مخطط لها وذلك لأسباب فنية، وسوف نحدد موعدها في وقت لاحق".وأكدت منظمة الصحة العالمية على التزامها وعملها المتواصل لضمان حصول هؤلاء المرضى اليمنيين على العلاج الذي يحتاجونه.وكانت طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت الاثنين، من مطار صنعاء تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الأردن، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة صنعاء.







اليمن الصحة العالمية الجسر الطبي



شارك الخبر أصدقاءك:



244

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







