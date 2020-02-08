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الصحة العالمية تعلن تعثر انطلاق ثاني رحلات مطار صنعاء لأسباب فنية
السبت, 08 فبراير, 2020 01:40:00 صباحاً

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الصحة العالمية تعلن تعثر انطلاق ثاني رحلات مطار صنعاء لأسباب فنية
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تعثر انطلاق ثاني رحلات مطار صنعاء ضمن الجسر الجوي لنقل المرضى لأسباب فنية.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب مساء الجمعة، مع شديد الأسف، لم تُقلع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم كما هو مخطط لها وذلك لأسباب فنية، وسوف نحدد موعدها في وقت لاحق".

وأكدت منظمة الصحة العالمية على التزامها وعملها المتواصل لضمان حصول هؤلاء المرضى اليمنيين على العلاج الذي يحتاجونه.

وكانت طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت الاثنين، من مطار صنعاء تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الأردن، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة صنعاء.
 


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خاص - يمن برس

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