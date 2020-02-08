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تهاوي مستمر للريال اليمني في عدن مقابل استقرار نسبي له في صنعاء(أسعار صنعاء وعدن اليوم)

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*يمن برس -خاص

واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع احتدام المواجهات في العديد الجبهات وفي ظل اتساع مستمر لفارق الصرف بين صنعاء وعدن .



وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 8 فبراير 2020م كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :





(( أسعار الشراء ))



⁦ السعودي : 169.5

⁦ الدولار : 643

⁦ الإماراتي : 172.5

⁦ العماني : 1650

ذهب كسر 21 : 27,600



(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 170.3

⁦ الدولار : 648

⁦ الإماراتي : 174.5

⁦ العماني : 1677

ذهب كسر 21 : 27,900





شراء السعودي : 156.8

بيع السعودي : 157



شراء الدولار : 595

بيع الدولار : 596.5





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع احتدام المواجهات في العديد الجبهات وفي ظل اتساع مستمر لفارق الصرف بين صنعاء وعدن .وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 8 فبراير 2020م كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 169.5⁦ الدولار : 643⁦ الإماراتي : 172.5⁦ العماني : 1650ذهب كسر 21 : 27,600(( أسعار البيع ))⁦ السعودي : 170.3⁦ الدولار : 648⁦ الإماراتي : 174.5⁦ العماني : 1677ذهب كسر 21 : 27,900شراء السعودي : 156.8بيع السعودي : 157شراء الدولار : 595بيع الدولار : 596.5







الريال الدولار الصرف



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