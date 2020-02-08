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تهاوي مستمر للريال اليمني في عدن مقابل استقرار نسبي له في صنعاء(أسعار صنعاء وعدن اليوم)
السبت, 08 فبراير, 2020 02:22:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع احتدام المواجهات في العديد الجبهات وفي ظل اتساع مستمر لفارق الصرف بين صنعاء وعدن .
وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 8 فبراير 2020م كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 169.5
الدولار : 643
الإماراتي : 172.5
العماني : 1650
ذهب كسر 21 : 27,600
(( أسعار البيع ))
السعودي : 170.3
الدولار : 648
الإماراتي : 174.5
العماني : 1677
ذهب كسر 21 : 27,900
شراء السعودي : 156.8
بيع السعودي : 157
شراء الدولار : 595
بيع الدولار : 596.5
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