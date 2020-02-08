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في حادثة مؤلمة..طفل حاول إنقاذ شقيقته الرضيعة من حريق هائل فالتهمتهما النار معا

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*يمن برس -متابعة خاصة

بذل طفل صغير في الرابعة من عمره، قصارى جهده لإنقاذ شقيقته الرضيعة إلا أن الاثنين لقيا مصرعهما في حريق شب داخل غرفة نومهما بنيكاراغوا.



ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، احتضن الطفل أخته الرضيعة ليحجب عنها ألسنة اللهب الناجمة عن حريق اشتعل داخل الغرفة بسبب ارتفاع حرارة كمبيوتر لوحي أثناء شحنه.





ولم يتمكن الأب صاحب الـ24 عاما من فتح باب الغرفة على الفور، إلا أن في النهاية تمكن من الدخول ليجد ابنه الصغير ممددا فوق أخته ويحتضنها بقوة حتى يمنع وصول ألسنة اللهب لها.



وتم نقل الطفلين إلى المستشفى، إلا أن الطفل الصغير فارق الحياة بسبب نسبة حروق بلغت 100% من جسده، بينما توفيت الرضيعة في وقت لاحق.



وأعرب الأب عن تأثره الشديد بشجاعة ابنه، موضحا أن ابنته الصغرى عاشت وقتا أطول بالمستشفى بفضل ما قام به شقيقها، حتى وإن كان الاثنان قد رحلا بسبب الحريق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بذل طفل صغير في الرابعة من عمره، قصارى جهده لإنقاذ شقيقته الرضيعة إلا أن الاثنين لقيا مصرعهما في حريق شب داخل غرفة نومهما بنيكاراغوا.ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، احتضن الطفل أخته الرضيعة ليحجب عنها ألسنة اللهب الناجمة عن حريق اشتعل داخل الغرفة بسبب ارتفاع حرارة كمبيوتر لوحي أثناء شحنه.ولم يتمكن الأب صاحب الـ24 عاما من فتح باب الغرفة على الفور، إلا أن في النهاية تمكن من الدخول ليجد ابنه الصغير ممددا فوق أخته ويحتضنها بقوة حتى يمنع وصول ألسنة اللهب لها.وتم نقل الطفلين إلى المستشفى، إلا أن الطفل الصغير فارق الحياة بسبب نسبة حروق بلغت 100% من جسده، بينما توفيت الرضيعة في وقت لاحق.وأعرب الأب عن تأثره الشديد بشجاعة ابنه، موضحا أن ابنته الصغرى عاشت وقتا أطول بالمستشفى بفضل ما قام به شقيقها، حتى وإن كان الاثنان قد رحلا بسبب الحريق.







طفل حريق هائل المستشفى



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