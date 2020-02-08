أبين ..تعزيزات حوثية ضخمة تصل جبهة ثره والجيش يعلن تصديه لكل محاولات الهجوم على مواقعه
*يمن برس -أبين
قال قائد جبهة ثره، شمال غربي محافظة أبين، العميد طه حسين، إن جماعة الحوثي تواصل لليوم الخامس قصف مواقع القوات الحكومية المسنودة بأفراد من المقاومة الشعبية.
وأضاف حسين أن الوضع الميداني في الجبهة لم يتغير بتاتاً، فكل محاولات الحوثيين للتقدم تحت غطاء القصف المدفعي وقذائف الهاون يتم صدها بقصف مماثل.
وأشار إلى ورود معلومات عن تعزيز الحوثيين لمواقعهم في الجبهة بإمداد بشري وعسكري، وهو ما يُفسر استمرار القصف ومحاولات التقدم لليوم الخامس على التوالي.
وتعد جبهة ثره، وهي نقيل يربط محافظة أبين بمحافظة البيضاء، ويتمثل بسلسلة جبلية وعرة، وطريق للسيارات هو الأخطر نظراً لكثرة المنعطفات وقربها من بعض، وقد شُيد لأول مرة إبان الاحتلال البريطاني، لتعقبه أعمال تطوير وتأهيل لكنها لم تستطع كسر صعوبة تضاريس المكان، وهي أسباب تُعقد سير المعارك هناك.
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