أمير "مكة" يوجه بإغلاق مطعـم سعودي لهذا السبب !

*يمن برس -متابعة خاصة
وجه مستشار العاهل السعودي، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإغلاق مطعم تصدر منه أصوات الموسيقى داخل إحدى المناطق السكنية.
ووفقا لإمارة منطقة مكة، نفذت شرطة المنطقة الأمر وتم إغلاق المطعم وإحالة مالكه للجهات المختصة.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها: "بتوجيه أمير منطقة مكة خالد الفيصل، شرطة المنطقة تغلق مطعما تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية، وتحيل مالكه للجهات المختصة".
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