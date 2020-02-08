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اندلاع حريق هائل في معسكر الزرانيق بمدينة المخا ومصادر تكشف سبب الحريق

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حريق معسكر الزرانيق في المخا

*يمن برس -خاص

اندلع ظهر اليوم السبت حريق هائل في معسكر الزرانيق بمدينة المخا غربي محافظة تعز .



وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن برس" إن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم ناتج عن انفجار دينتين كانتا تحملان مادة الوقود" بترول" وهو ما أدى إلى حريق هائل في ساحة المعسكر .





وأضافت المصادر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد ساعة من اندلاعه في المعسكر .



ولم تورد المصادر أي معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الحريق لعدم توفرها حتى اللحظة .



ويأتي حريق المشتقات النفطية في معسكر الزرانيق بعد أشهر من حرائق مماثلة امتدت إلى مخازن الغذاء والذخيرة التابعة لألوية العمالقة، وتسببت في إصابة ومقتل عدد من الجنود في مدينة المخا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلع ظهر اليوم السبت حريق هائل في معسكر الزرانيق بمدينة المخا غربي محافظة تعز .وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن برس" إن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم ناتج عن انفجار دينتين كانتا تحملان مادة الوقود" بترول" وهو ما أدى إلى حريق هائل في ساحة المعسكر .وأضافت المصادر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد ساعة من اندلاعه في المعسكر .ولم تورد المصادر أي معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الحريق لعدم توفرها حتى اللحظة .ويأتي حريق المشتقات النفطية في معسكر الزرانيق بعد أشهر من حرائق مماثلة امتدت إلى مخازن الغذاء والذخيرة التابعة لألوية العمالقة، وتسببت في إصابة ومقتل عدد من الجنود في مدينة المخا.







حريق هائل معسكر الزرانيق المخا



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