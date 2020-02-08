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مأرب.. النيابة العامة تحقق مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة بتهمة السطو على أكثر من 177 مليون (وثيقة)

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*يمن برس -خاص

وجهت النيابة العامة بمأرب اليوم السبت مذكرة استجواب لقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الحبيشي للتحقيق معه في شكوى مقدمة ضده من قبل أحد التجار في المحافظة .





وقد تقدم التاجر المشهور "طه محمد مهدي" بشكوى لدى النيابة العامة بمأرب بدعوى احتجاز مبلغ وقدرة مائة وسبعه وسبعين مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال يمني من قبل نقطة الوقع وتصرف قائد المنطقة في المبلغ كاملا وهو ما دفع النيابة العامة لاستدعائه بمذكرة حصل "يمن برس" على نسخة منها .



فيما يؤكد بعض المقربين من اللواء الحبيشي أن اللواء قد صرف المبلغ كاملا في شراء أسلحة للمنطقة العسكرية الثالثة .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجهت النيابة العامة بمأرب اليوم السبت مذكرة استجواب لقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الحبيشي للتحقيق معه في شكوى مقدمة ضده من قبل أحد التجار في المحافظة .وقد تقدم التاجر المشهور "طه محمد مهدي" بشكوى لدى النيابة العامة بمأرب بدعوى احتجاز مبلغ وقدرة مائة وسبعه وسبعين مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال يمني من قبل نقطة الوقع وتصرف قائد المنطقة في المبلغ كاملا وهو ما دفع النيابة العامة لاستدعائه بمذكرة حصل "يمن برس" على نسخة منها .فيما يؤكد بعض المقربين من اللواء الحبيشي أن اللواء قد صرف المبلغ كاملا في شراء أسلحة للمنطقة العسكرية الثالثة .







النيابة العامة مأرب الحبيشي



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