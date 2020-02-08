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المجلس الانتقالي يفرج عن معتقلَين من سجن بئر أحمد في عدن
السبت, 08 فبراير, 2020 06:52:00 مساءً

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معتقلين في عدن
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معتقلين في عدن

*يمن برس -عدن
أفرجت المجلس الانتقالي، اليوم السبت ، عن اثنين من مُعتقلي سجن بئر أحمد، بعد مرور 19 شهراً على أوامر الإفراج الصادرة بحقهم من النيابة العامة.

وبحسب مصادر في السجن، فإن الإفراج شمل كلاً من مناف سعد، وحلمي عقيل، وكلاهما ممن صدرت بحقهم أوامر افراج من النيابة العامة في يوليو من العام 2018، لكن قوات المجلس الانتقالي رفضت تلك الأوامر واستمرت في اعتقالهما.

وأضافت المصادر  أنه بالإفراج عن المعتقلين الاثنين يتبقى في السجن معتقلان آخران ممن لديهم أوامر إفراج من النيابة العامة، وكذا 14 معتقلاً محالون للمحاكمة في قضية واحدة من شهر مايو من العام 2018 .

وكان التحالف العربي قد وجه الخميس الماضي بتشكيل لجنة تحقيق في قضايا المخفيين بعدن بعد عدة وقفات احتجاجية نفذتها أمهات وأسر المختطفين في المحافظة .


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خاص - يمن برس

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