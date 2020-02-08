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ما هي الرسالة التي وجهها "محمد بن راشد" لـ "العائدين من اليمن"

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*يمن برس - متابعة خاصة

وجه حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، رسالة إلى أبناء وطنه العائدين من اليمن.



ونشر بن راشد تغريدة قال فيها "تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة".



​وتابع "ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن ..حماة الاتحاد".





وكانت الإمارات قد دعمت في أغسطس الماضي إنقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشريعة وسحبت فيما بعد ذلك جنودها من اليمن بعد إعلانها انتهاء مهمتهم في اليمن وسط مطالبات حثيثة من قبل وزراء ومسؤولين في الحكومة بإنهاء دور الإمارات في التحالف العربي .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجه حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، رسالة إلى أبناء وطنه العائدين من اليمن.ونشر بن راشد تغريدة قال فيها "تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة".​وتابع "ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن ..حماة الاتحاد".وكانت الإمارات قد دعمت في أغسطس الماضي إنقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشريعة وسحبت فيما بعد ذلك جنودها من اليمن بعد إعلانها انتهاء مهمتهم في اليمن وسط مطالبات حثيثة من قبل وزراء ومسؤولين في الحكومة بإنهاء دور الإمارات في التحالف العربي .







العائدين من اليمن محمد بن راشد الإمارات



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