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إقلاع الرحلة الأممية الإنسانية الثانية من مطار صنعاء باتجاه عمان
السبت, 08 فبراير, 2020 07:24:00 مساءً

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إقلاع الرحلة الأممية الإنسانية الثانية من مطار صنعاء باتجاه عمان
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*يمن برس - متابعة خاصة
أقلعت الرحلة الثانية من عملية الجسر الطبي الجوي، التي تقل مرضى يمنيين من مطار صنعاء الدولي، إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، إن الطائرة التابعة لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أقلعت من المطار وعلى متنها 24 مريضاً مع مرافقيهم.

وأوضح المصدر أن الرحلة التي كان من المقرر لها أن تنطلق أمس الخميس، قبل أن تتأجل لأسباب فنية، أقلعت مساء اليوم.

وحظر التحالف الرحلات التجارية من مطار صنعاء في أغسطس 2016، قبل أن تنطلق أول رحلة علاجية جوية انطلقت من المطار، الإثنين الماضي، ونقلت 30 مريضًا مع مرافقيهم إلى عمّان، لتلقي العلاج.


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خاص - يمن برس

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