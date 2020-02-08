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اكتشاف عدد من البريطانيين مصابين بفيروس كورونا في فرنسا

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*يمن برس -وكالات

قال وزيرة الصحة الفرنسية السبت إن خمسة مواطنين بريطانيين بينهم طفل أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد في فرنسا، مضيفًا أنهم جميعًا مكثوا في شاليه للتزلج.





وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قالت وزيرة الصحة أغنيس بوزين إن "المجموعة" الجديدة تتركز على بريطاني عاد من سنغافورة ومكث في كونتامينيس مونتجوي بالقرب من مونت بلانك في جبال الألب الفرنسية.



وأضافت بوزين "إنها لا تظهر أي علامات خطيرة" على وجود عدوى تهدد الحياة.



وقالت في مؤتمر صحفي إن البريطاني الذي كان في مركز الحالات الجديدة موجودة الآن في بريطانيا ولم يتم احتسابه ضمن العدد الفرنسي.



وقالت الوزير إنه بالإضافة إلى البريطانيين الخمسة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، تم نقل ستة بريطانيين آخرين كانوا يقيمون في نفس الشاليه في أواخر يناير/ كانون الثاني إلى المستشفى للمراقبة.





وأضافت أن السلطات في فرنسا وسنغافورة تحاول الآن الاتصال بالأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالبريطاني المصاب في البداية.



ووفقًا لمسؤول الصحة البارز جيروم سالومون الذي حضر المؤتمر الصحفي مع بوزن كان في رحلة عمل وأقام في فندق لحضور حدث مع 94 أجنبيًا آخرين.



وقال إنه تم تحديد "مجموعات" أخرى في ماليزيا وكوريا الجنوبية حول أشخاص حضروا الحدث نفسه.



وقال ويليام كيفيل، أستاذ الرعاية البيئية في الجامعة: "الحالات البريطانية الجديدة في منتجع التزلج الفرنسي شملت طفلاً، مما يدل على أن هذا الفيروس لا يقتصر على كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ويمكن لشخص مصاب أن يسبب مجموعة من الحالات".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال وزيرة الصحة الفرنسية السبت إن خمسة مواطنين بريطانيين بينهم طفل أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد في فرنسا، مضيفًا أنهم جميعًا مكثوا في شاليه للتزلج.وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قالت وزيرة الصحة أغنيس بوزين إن "المجموعة" الجديدة تتركز على بريطاني عاد من سنغافورة ومكث في كونتامينيس مونتجوي بالقرب من مونت بلانك في جبال الألب الفرنسية.وأضافت بوزين "إنها لا تظهر أي علامات خطيرة" على وجود عدوى تهدد الحياة.وقالت في مؤتمر صحفي إن البريطاني الذي كان في مركز الحالات الجديدة موجودة الآن في بريطانيا ولم يتم احتسابه ضمن العدد الفرنسي.وقالت الوزير إنه بالإضافة إلى البريطانيين الخمسة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، تم نقل ستة بريطانيين آخرين كانوا يقيمون في نفس الشاليه في أواخر يناير/ كانون الثاني إلى المستشفى للمراقبة.وأضافت أن السلطات في فرنسا وسنغافورة تحاول الآن الاتصال بالأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالبريطاني المصاب في البداية.ووفقًا لمسؤول الصحة البارز جيروم سالومون الذي حضر المؤتمر الصحفي مع بوزن كان في رحلة عمل وأقام في فندق لحضور حدث مع 94 أجنبيًا آخرين.وقال إنه تم تحديد "مجموعات" أخرى في ماليزيا وكوريا الجنوبية حول أشخاص حضروا الحدث نفسه.وقال ويليام كيفيل، أستاذ الرعاية البيئية في الجامعة: "الحالات البريطانية الجديدة في منتجع التزلج الفرنسي شملت طفلاً، مما يدل على أن هذا الفيروس لا يقتصر على كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ويمكن لشخص مصاب أن يسبب مجموعة من الحالات".







بريطانيين كورونا فرنسا



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